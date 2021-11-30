Марія Шарапова прийшла на церемонію Fashion Awards 2021 у сукні з пластикових пляшок

На створення сукні Memesis від Iris van Herpen пішло 750 годин. Вона на 72% складається з пластику та на 28% – із шовку.

Одна з найтитулованіших тенісисток у світі, 34-річна Марія Шарапова з'явилася на премії Fashion Awards 2021 у Королівському Альберт-Голі в Лондоні в оригінальному вбранні, створеному з пляшок для мінеральної води. Про те, як створювалася незвичайна сукня, розповів Vogue.

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Незважаючи на те, що бренди Givenchy, Dior і David Koma з радістю одягають знаменитість на різні заходи, цього разу Марія захотіла, щоб її перше відвідування церемонії нагородження Fashion Awards 2021 запам'яталося всім.

"Тепер, коли мені за 30, я набагато впевненіша в собі, ніж коли була молодша. Найпрекрасніше в моді — це те, що вона дозволяє нам експериментувати та виходити за межі нашої зони комфорту, щоб спробувати щось нове", — зізналася експерша ракетка світу.

Тому вона шукала сукню, яка б поєднувала в собі моду, усвідомлене споживання, майбутнє та нетривіальний підхід до дизайну. В результаті Шарапова зупинила свій вибір на вбранні від Iris van Herpen, яке не тільки мало ефектний і незвичний вигляд, а й несло в собі відкритий екологічний посил: на 72% воно складається з перероблених пластикових пляшок Evian.

За інформацією видання, висока мода van Herpen відома тим, що дизайнер використовує екологічно чисті матеріали та високотехнологічні процеси, далекі від традиційних. Піонер 3D-друку, вона використовувала цю технологію у своїх колекціях із 2010 року. Нещодавно Айріс звернула своє далекоглядне чуття на екомоду, зв'язавшись із некомерційною організацією Parley for the Oceans і використовувши тканину, створену з переробленого морського сміття, для кутюрної весняної колекції 2021 року.

Саме такий творчий і нестандартний підхід привернув увагу Шарапової.

"Коли ви бачите вироби зблизька, ви оцінюєте рівень майстерності та думки, які Аріс вклала в них. Вона художниця. Одна з причин, через яку ми всі помічаємо її роботи, полягає в тому, що вони настільки скульптурні. Всі різні форми та фактури, які вона використовує, так добре підходять до тіла. Раніше я не носила жодної з її суконь, але я так довго захоплювалася її творчістю", – зізналася Марія, яка, до речі, є послом французького бренду води Evian.

Як уже згадувалося, 72% сукні – це пластик, решта 28% – шовк тілесного кольору. Ван Герпен і Шарапова почали обговорювати образ у січні та підтримували зв'язок електронною поштою, телефоном і Zoom.

"Ми дуже докладно обговорили форму сукні, і я поділилася своєю думкою про те, що мені пасує. Сукня розвинулася з нашої первісної концепції. Загалом це зайняло понад 750 годин роботи, тому скрізь так багато дрібних деталей", — зазначила росіянка.

Наживо вбрання Марія побачила лише в листопаді цього року. Раніше цього зробити вона не могла через ковідні обмеження.

Сукня, що отримала назву Memesis, ідеально передає океанську тематику завдяки сотням пелюстків, що відбивають світло, вирізаних лазером (усі вони зроблені з перероблених пляшок), пришитих на тонкий шовк.

"Мені подобається металевий ефект на паєтках, завдяки якому вони мають вийгляд майже перлів. Тонка зміна кольору передає відчуття хвиль і рух водойми. На перший погляд матеріал може здатися важким, але якщо одягнути його, він стає неймовірно легким. Під ним був корсет, що для мене вперше, бо він такий легкий і повітряний”.

На килимовій доріжці Шарапова викликала фурор, доповнивши вбрання сріблястими босоніжками на шпильці, а як аксесуари вибравши сережки в тон загальному ансамблю.

Раніше ми писали про те, що Демі Мур, яка теж стала гостею премії, вразила присутніх нев'янучою красою.