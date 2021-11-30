Мария Шарапова пришла на церемонию Fashion Awards 2021 в платье из пластиковых бутылок

На создание платья Memesis от Iris van Herpen ушло 750 часов. Оно на 72% состоит из пластика и на 28% – из шелка.

Одна из самых титулованных теннисисток в мире, 34-летняя Мария Шарапова появилась на премии Fashion Awards 2021 в Королевском Альберт-Холле в Лондоне в оригинальном наряде, созданном из бутылок для минеральной воды. О том, как создавалось необычное платье, рассказал Vogue.

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Несмотря на то, что бренды Givenchy, Dior и David Koma с радостью одевают знаменитость на разного рода мероприятия, в этот раз Мария захотела, чтобы ее первое посещение церемонии награждения Fashion Awards 2021 запомнилось всем.

"Теперь, когда мне за 30, я гораздо увереннее в себе, чем когда была моложе. Самое замечательное в моде – это то, что она позволяет нам экспериментировать и выходить за пределы нашей зоны комфорта, чтобы попробовать что-то новое", – призналась экс-первая ракетка мира.

Поэтому она искала платье, которое бы сочетало в себе моду, осознанное потребление, будущее и нетривиальных подход к дизайну. В результате Шарапова остановила свой выбор на наряде от Iris van Herpen, который не только выглядел эффектно и необычно, но и нес в себе открытый экологичный посыл: на 72% он состоит из переработанных пластиковых бутылок Evian.

По информации издания, высокая мода van Herpen известна тем, что дизайнер использует экологически чистые материалы и высокотехнологичные процессы, далекие от традиционных. Пионер 3D-печати, она использовала эту технологию в своих коллекциях с 2010 года. Совсем недавно Айрис обратила свое дальновидное чутье на эко-моду, связавшись с некоммерческой организацией Parley for the Oceans и использовав ткань, созданную из переработанного морского мусора, для кутюрной весенней коллекции 2021.

Именно такой творческий и нестандартный подход привлек внимание Шараповой.

"Когда вы видите изделия вблизи, вы оцениваете уровень мастерства и мысли, которые Арис вложила в них. Она художник. Одна из причин, по которой мы все замечаем ее работы, заключается в том, что они настолько скульптурны. Все разные формы и фактуры, которые она использует, так хорошо подходят к телу. Раньше я не носила ни одного из ее платьев, но я так долго восхищалась ее творчеством", – призналась Мария, которая, кстати, является послом французского бренда воды Evian.

Как уже упоминалось, 72% платья – это пластик, остальные 28% – шелк телесного цвета. Ван Херпен и Шарапова начали обсуждать образ в январе и поддерживали связь по электронной почте, телефону и Zoom.

"Мы очень подробно обсудили форму платья, и я поделилась своим мнением о том, что мне подходит. Платье развилось из нашей первоначальной концепции. В общей сложности это заняло более 750 часов работы, поэтому повсюду так много мелких деталей", – отметила россиянка.

Вживуюнаряд Мария увидела только в ноябре этого года. Раньше этого сделать она не могла из-за ковидных ограничений.

Платье, получившее название Memesis, идеально передает океанскую тематику благодаря сотням отражающих лепестков, вырезанных лазером (все они сделаны из переработанных бутылок), пришитых на тонкий шелк.

"Мне нравится металлический эффект на пайетках, благодаря которому они выглядят почти, как жемчуг. Тонкое изменение цвета передает ощущение волн и движение водоема. На первый взгляд материал может показаться тяжелым, но если надеть его, он становится невероятно легким. Под ним был корсет, что для меня впервые, потому что он такой легкий и воздушный".

На ковровой дорожке Шарапова произвела фурор, дополнив наряд серебристыми босоножками на шпильке, а в качестве аксессуаров выбрав серьги в тон общему ансамблю.

Ранее мы писали о том, что Деми Мур, тоже ставшая гостьей премии, поразила присутствующих неувядающей красотой.