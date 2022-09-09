9 сентября 2022 года: события, праздники, приметы и запреты

В девятый день осени отмечают День красоты, но помнят — руку и сердце сегодня лучше не предлагать

Что случилось в этот день?

9 сентября православная церковь вспоминает святых — преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского. Раньше этот день называли Рябинником, в честь рябины — она считалась символом благополучие и достатка, защитой от нечисти.

В мире отмечают День красоты. Праздник инициировал Международный комитет эстетики и косметологии.

Также 9 сентября — Международный день оказания первой медицинской помощи и День тестировщика.

Что нельзя делать 9 сентября?

► ссориться и ругаться

► есть рябину, ломать ее ветки

► ходить босиком

► одалживать деньги

► впадать в отчаянье

► пить алкоголь

► свататься

Приметы:

► ягод на рябине много — к хорошему урожаю зерновых

► большой урожай рябины — к морозу

► много рябины в лесы — к дождливой осени

День ангела празднуют:

Александр, Анфиса, Михаил, Владимир, Дмитрий, Иван

Кто родился 9 сентября?

1769 — Иван Котляревский, украинский писатель, прозаик, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы

1960 — Хью Грант, английский киноактер

А также в этот день:

1776 — Второй Континентальный Конгресс утвердил новое название Объединенных Колоний Америки — Соединенные Штаты Америки

1886 — в Швейцарии подписали первое международное соглашение в области авторского права

1893 — в Германии создали футбольный клуб "Штутгарт"

1956 — Элвис Пресли впервые выступил на американском телевидении