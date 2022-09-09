9 сентября 2022 года: события, праздники, приметы и запреты
В девятый день осени отмечают День красоты, но помнят — руку и сердце сегодня лучше не предлагать
Что случилось в этот день?
9 сентября православная церковь вспоминает святых — преподобного Пимена Великого и Пимена Палестинского. Раньше этот день называли Рябинником, в честь рябины — она считалась символом благополучие и достатка, защитой от нечисти.
В мире отмечают День красоты. Праздник инициировал Международный комитет эстетики и косметологии.
Также 9 сентября — Международный день оказания первой медицинской помощи и День тестировщика.
Что нельзя делать 9 сентября?
► ссориться и ругаться
► есть рябину, ломать ее ветки
► ходить босиком
► одалживать деньги
► впадать в отчаянье
► пить алкоголь
► свататься
Приметы:
► ягод на рябине много — к хорошему урожаю зерновых
► большой урожай рябины — к морозу
► много рябины в лесы — к дождливой осени
День ангела празднуют:
Александр, Анфиса, Михаил, Владимир, Дмитрий, Иван
Кто родился 9 сентября?
1769 — Иван Котляревский, украинский писатель, прозаик, поэт и драматург, основоположник современной украинской литературы
1960 — Хью Грант, английский киноактер
А также в этот день:
1776 — Второй Континентальный Конгресс утвердил новое название Объединенных Колоний Америки — Соединенные Штаты Америки
1886 — в Швейцарии подписали первое международное соглашение в области авторского права
1893 — в Германии создали футбольный клуб "Штутгарт"
1956 — Элвис Пресли впервые выступил на американском телевидении