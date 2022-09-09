9 вересня 2022 року: події, свята, прикмети й заборони
У дев'ятий день осені святкують День краси, але пам'ятають — руку та серце сьогодні краще не пропонувати.
Що сталося цього дня?
9 вересня православна церква згадує святих — преподобного Пимена Великого та Пимена Палестинського. Наші пращури цей день називали "Горобинником" на честь горобини — її вважали символом благополуччя і достатку, захистом від нечисті.
У світі святкують День краси. Свято ініціювало Міжнародний комітет естетики та косметології.
Також 9 вересня — Міжнародний день надання першої медичної допомоги й День тестувальника.
Що не можна робити 9 вересня?
► сваритися та лаятися
► їсти горобину, ламати її гілки
► ходити босоніж
► позичати гроші
► впадати у відчай
► пити алкоголь
► свататися
Прикмети:
► ягід на горобині багато — до хорошого врожаю зернових
► великий урожай горобини — до морозу
► багато горобини в лісі — до дощової осені
День ангела святкують:
Олександр, Анфіса, Михайло, Володимир, Дмитро, Іван
Хто народився 9 вересня?
1769 — Іван Котляревський, український письменник, прозаїк, поет і драматург, основоположник сучасної української літератури
1960 — Г'ю Грант, англійський кіноактор
А також у цей день:
1776 — Другий Континентальний Конгрес затвердив нову назву Об'єднаних Колоній Америки — Сполучені Штати Америки
1886 — у Швейцарії підписали першу міжнародну угоду в галузі авторського права
1893 — у Німеччині створили футбольний клуб "Штутгарт"
1956 — Елвіс Преслі вперше виступив на американському телебаченні