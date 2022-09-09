9 вересня 2022 року: події, свята, прикмети й заборони

У дев'ятий день осені святкують День краси, але пам'ятають — руку та серце сьогодні краще не пропонувати.

Що сталося цього дня?

9 вересня православна церква згадує святих — преподобного Пимена Великого та Пимена Палестинського. Наші пращури цей день називали "Горобинником" на честь горобини — її вважали символом благополуччя і достатку, захистом від нечисті.

У світі святкують День краси. Свято ініціювало Міжнародний комітет естетики та косметології.

Також 9 вересня — Міжнародний день надання першої медичної допомоги й День тестувальника.

Що не можна робити 9 вересня?

► сваритися та лаятися

► їсти горобину, ламати її гілки

► ходити босоніж

► позичати гроші

► впадати у відчай

► пити алкоголь

► свататися

Прикмети:

► ягід на горобині багато — до хорошого врожаю зернових

► великий урожай горобини — до морозу

► багато горобини в лісі — до дощової осені

День ангела святкують:

Олександр, Анфіса, Михайло, Володимир, Дмитро, Іван

Хто народився 9 вересня?

1769 — Іван Котляревський, український письменник, прозаїк, поет і драматург, основоположник сучасної української літератури

1960 — Г'ю Грант, англійський кіноактор

А також у цей день:

1776 — Другий Континентальний Конгрес затвердив нову назву Об'єднаних Колоній Америки — Сполучені Штати Америки

1886 — у Швейцарії підписали першу міжнародну угоду в галузі авторського права

1893 — у Німеччині створили футбольний клуб "Штутгарт"

1956 — Елвіс Преслі вперше виступив на американському телебаченні