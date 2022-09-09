Долго ждущий. Что известно о новом короле Великобритании Карле III

Принца Чарльза уже в субботу 10 сентября официально провозгласят новым монархом.

После смерти королевы Елизаветы II монархом станет ее старший сын принц Чарльз, который уже взял себе имя Карл III. Фокус рассказывает, что известно о новом правителе Великобритании.

Новый король

Принцу Чарльзу 73 года, и его трудно назвать любимцем британцев. Он долгое время был неоднозначным членом королевской семьи из-за неудачного брака с принцессой Дианой, что еше больше усугубилось трагической смертью леди Ди.

Чарльз разведен и женат на разведенной женщине — Камилле Паркер-Боулз, что еще пару десятков лет назад привело бы в ужас консервативную часть британцев, учитывая, что королю суждено возглавить англиканскую церковь. Кроме того, новому монарху порой не хватает той королевской сдержанности, которой славилась его знаменитая мама, а потому некоторые эксперты волнуются за судьбу короны под руководством такого короля.

[ + – ] Король Карл III и королева-консорт Камилла Фото: Instagram/@clarencehouse

Один из ярких примеров — печально известная переписка Чарльза с бывшим премьер-министром Тони Блэром и членами его кабинета министров в начале 2000х, после чего стало понятно, что старший Елизаветы II намерен вмешиваться в политику страны.

А потому одно время ходили слухи, что Чарльз примет решение отречься от престола в пользу своего более популярного старшего сына принца Уильяма. Впрочем, разговоры так и остались сплетнями. В день смерти своей матери новый король объявил, что принял имя Карла III. 10 сентября Тайный Совет должен объявить его монархом. А коронация пройдет сразу, как только все приготовления будут завершены и окончится траур по Елизавете II.

Официальный титул

Как пишет Hellomagazine, Чарльз мог выбрать имя регента, как некоторые из его предков до него, премьер-министр Лиз Трасс подтвердила, что он будет известен как король Карл III, что позже было подтверждено Кларенс-хаусом как новый титул монарха.

Среди других членов королевской семьи, которые изменили свое имя после восхождения на престол, королева Виктория, которую окрестили Александриной Викторией, принца Альберта, известный как король Эдуард VII, а также принц Альберт, герцог Йоркский, который стал королем Георгом VI.

Коронация

Принца Чарльза официально провозгласят монархом на заседании Тайного Совета в субботу 10 сентября 2022 года. Хотя король автоматически получил титул после смерти своей матери, Совет проходит в течение 24 часов после смерти суверена, обычно в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. В данном случае время было продлено, так как о смерти Ее Величества было объявлено в четверг вечером.

200 членов Тайного совета сначала встретятся без короля, и в их число войдут королева-консорт Камилла, а также принц Уильям. Будут подписаны официальные документы.

Во второй части встречи король Чарльз присоединится к своему первому Тайному совету и проведет его. Карл III сделает заявление о смерти своей матери, после чего принесет присягу сохранить Церковь Шотландии.

После заседания совета будет прочитано публичное провозглашение нового короля с балкона Монастырского двора герольдмейстером Подвязки в Сент-Джеймсском дворце, под звуки оркестра и салюта.

Фокус ранее писал о том, почему принц Уильям стал бы куда более желанным монархом по сравнению со своим отцом.