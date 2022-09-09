Той, хто довго чекає. Що відомо про нового короля Великобританії Карла III

Принца Чарльза вже в суботу 10 вересня офіційно проголосять новим монархом.

Після смерті королеви Єлизавети II монархом стане її старший син принц Чарльз, котрий уже взяв собі ім'я Карл III. Фокус розповідає, що відомо про нового правителя Великої Британії.

Новий король

Принцу Чарльзу 73 роки, і його важко назвати улюбленцем британців. Він довгий час був неоднозначним членом королівської сім'ї через невдалий шлюб із принцесою Діаною, що ще більше посилилося трагічною смертю леді Ді.

Чарльз розлучений і одружений із розлученою жінкою — Каміллою Паркер-Боулз, що ще кілька десятків років тому жахнуло б консервативну частину британців, враховуючи, що королю судилося очолити англіканську церкву. Крім того, новому монарху часом не вистачає тієї королівської стриманості, якою славилася його знаменита мама, а тому деякі експерти переймаються долею корони під керівництвом такого короля.

[ + – ] Король Карл III і королева-консорт Камілла Фото: Instagram/@clarencehouse

Один із яскравих прикладів — сумнозвісне листування Чарльза з колишнім прем'єр-міністром Тоні Блером і членами його кабінету міністрів на початку 2000-х, після чого стало зрозуміло, що старший Єлизавети II має намір втручатися в політику країни.

А тому свого часу ходили чутки, що Чарльз ухвалить рішення зректися престолу на користь свого популярнішого старшого сина принца Вільяма. Втім, розмови так і залишилися плітками. У день смерті матері новий король оголосив, що прийняв ім'я Карла III. 10 вересня Таємна Рада має оголосити його монархом. А коронація пройде відразу, як тільки завершаться всі приготування та закінчиться жалоба за Єлизаветою II.

Офіційний титул

Як пише Hellomagazine, Чарльз міг вибрати ім'я регента, як деякі з його предків до нього, прем'єр-міністр Ліз Трасс підтвердила, що він буде відомий як король Карл III, що пізніше було підтверджено Кларенс-хаусом як новий титул монарха.

Серед інших членів королівської родини, які змінили своє ім'я після сходження на престол, — королева Вікторія, яку охрестили Олександриною Вікторією, принц Альберт, відомий як король Едуард VII, а також принц Альберт, герцог Йоркський, який став королем Георгом VI.

Коронація

Принца Чарльза офіційно проголосять монархом на засіданні Таємної Ради в суботу 10 вересня 2022 року. Хоча король автоматично отримав титул після смерті своєї матері, Рада проходить протягом 24 годин після смерті суверена, зазвичай, у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. У цьому випадку час продовжили, оскільки про смерть Її Величності було оголошено у четвер увечері.

200 членів Таємної ради спочатку зустрінуться без короля, і до них увійдуть королева-консорт Камілла, а також принц Вільям. Будуть підписані офіційні документи.

У другій частині зустрічі король Чарльз приєднається до своєї першої Таємної ради і проведе її. Карл III зробить заяву про смерть своєї матері, після чого присягне зберегти Церкву Шотландії.

Після засідання ради буде прочитано публічне проголошення нового короля з балкону Монастирського двору герольдмейстером Підв'язки у Сент-Джеймському палаці, під звуки оркестру та салюту.

Фокус раніше писав про те, чому принц Вільям став би набагато бажанішим монархом у порівнянні зі своїм батьком.