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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Энни Лейбовиц рассказала, как снимала королеву для культовой фотосессии

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Фото: Getty Images | Энни Лейбовиц на фоне знаменитого снимка королевы Елизаветы II

Известный фотограф снимала Елизавету II два раза, в 2007 и 2016 году

Известный фотограф Энни Лейбовиц в интервью Vogue вспомнила, как фотографировала королеву для официальной фотосессии. Хотя все пошло не по плану, результат получился прекрасным. Об этом пишет Vogue.

Энни Лейбовиц фотографировала королеву Елизавету II дважды. В 2007 и 2016 гг. Она стала первым фотографом из США, который удостоился этой чести, так что Энни волновалась. И не зря, все пошло не по плану.

Как она сама писала в своей книге "На работе" в 2008 году, она хотела снимать королеву верхом а одном из ее любимых скакунов и провести фотосессию в Виндзорском замке. Но вместо этого у нее было 25 минут на съемки в Букингемском дворце.

Королева немного опоздала и была не в духе. Также на ней уже была тиара, чего в изначальных планах не было. Лейбовиц спросила, можно ли снять тиару, чтобы снимки вышли "менее нарядными", на что королева ответила: "Менее нарядным? Как вы думаете что это такое?".

энни лейбовиц, Елизавета II
Официальный портрет королевы, сделанный Энни Лейбовиц
Фото: Instagram annieleibovitz

Лейбовиц говорит, что так и не поняла, почему для фотосессии пригласили именно ее.

Она же, попав к королеве, хотела сделать "простой и умный портрет". Одежду и украшения для фотосессии она выбирала с помощниками Елизаветы II по ее каталогу, где содержались фотографии всех ее народов и драгоценностей.

Энни выбрала длинное платье из золотой парчи, мантию Ордена Подвязки и темное пальто-пелерину.

Лейбовиц вспоминает, что ведь королева была, наверное, самым фотографируемым человеком в мире. В беседе она упомянула Дороти Уайлдинг, и королева призналась, что Уайлдинг даже не пришла на знаменитую съемку 1952 года. Снимки из этой фотосессии потом использовались для марок и банкнот. Ее помощники делали фото.

А фотограф Джейн Боун, которая, будучи ровесницей королевы, снимала ее в свой 80-й день рождения, пришла сама, без помощников и принесла две огромные сумки со снаряжением.

"Да она сама прошла весь путь! Я ей помогала двигать мебель", — рассказала королева Энни Лейбовиц.

А когда Энни призналась, что вдохновляется Сесилом Битоном, известным придворным фотографом, то Елизавета II посоветовала ей найти ее собственный путь.

Когда съемка была в разгаре, королева замолчала, а потом, после паузы, сказала то, что растрогало Лейбовиц до слез.

"Я думаю, что принцесса Маргарет куда лучше выглядела бы в кадре", — Лейбовиц вспоминает, что этот был тот момент уязвимости, который всегда вызывает у нее слезы, когда бы она его не вспоминала.

"Этот момент в середине сеанса, когда она подумала, что, возможно, она недостаточно хороший субъект, что она как бы задает себе эти вопросы. В тот день мы увидели ее со всех сторон", — призналась фотограф.

Второй сеанс прошел несколько лет спустя, в Виндзорском замке в честь 90-летия королевы. На нем присутствовали ее внуки, правнуки и корги.

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Королева Елизавета с внуками и правнуками
Фото: Instagram annieleibovitz

"На этот раз у нее были свои идеи для съемки. Она хотела сфотографироваться со совими внуками, правнуками, принцессой Анной и корги", — вспоминает Энни Лейбовиц сеанс 2016 года.

"Самым милым был эпизод с внуками. Они бегали вокруг, называя ее "бабушкой", это было немного хаотично", — Энни рассказала, что попросила посадить принцессу Шарлоту на колени, но правнучка Елизаветы Мия Тиндалл бегала вокруг и никак не попадала в кадр. Тогда королева дала ей свою сумочку, та начала в ней рыться и в этот момент и были сделаны фотографии.

Дети Энни Лейбовиц, Сара, которой тогда было 16 лет, и 12-летние Сьюзен и Сэмюэль тогда познакомились с Елизаветой и не могли поверить, что она настоящая королева. Они прятались с ней от дождя под лестницей, а Елизавета II рассказывала им, как играла в детстве на этом же месте.

Энни призналась, что очень хотела поснимать королеву за рулем ее Range Rover в Балморале, но вместо этого они гуляли по садам в Виндзоре.

"Королева была в хорошей форме, гуляла каждый день. Она была тихой. Она не была болтлива и никогда не поднимала тему первой, но о чем бы вы не заговорили, она поддерживала беседу. Позировать фотографам – было частью ее работы. Она полностью отдалась процессу, фотографу, художнику или живописцу, чтобы использовать их творчество и их воображение", — резюмировала Энни Лейбовиц.