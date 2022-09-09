Енні Лейбовіц розповіла, як знімала королеву для культової фотосесії

Відома фотографка знімала Єлизавету II двічі, у 2007 та 2016 році.

Відома фотографка Енні Лейбовіц в інтерв'ю Vogue згадала, як фотографувала королеву для офіційної фотосесії. Хоча все пішло не за планом, результат вийшов чудовим. Про це пише Vogue.

Енні Лейбовіц фотографувала королеву Єлизавету II двічі. У 2007 та 2016 роках. Вона стала першим фотографом із США, який удостоївся цієї честі, тож Енні хвилювалася. І не дарма, все пішло не за планом.

Як вона сама писала у своїй книзі "На роботі" у 2008 році, вона хотіла знімати королеву верхи, а одному з її улюблених скакунів і провести фотосесію у Віндзорському замку. Але натомість вона мала 25 хвилин на зйомки в Букінгемському палаці.

Королева трохи запізнилася і була не в дусі. Також на ній вже була тіара, чого в початкових планах не було. Лейбовіц запитала, чи можна зняти тіару, щоб знімки вийшли "менш ошатними", на що королева відповіла: "Менш ошатним? Як ви думаєте що це таке?".

[ + – ] Офіційний портрет королеви, зроблений Енні Лейбовіц Фото: Instagram annieleibovitz

Лейбовіц каже, що так і не зрозуміла, чому для фотосесії запросили саме її.

Вона ж, потрапивши до королеви, хотіла зробити "простий і розумний портрет". Одяг і прикраси для фотосесії вона обирала з помічниками Єлизавети II за її каталогом, де містилися фото всіх її вбрань і коштовностей.

Енні обрала довгу сукню із золотої парчі, мантію Ордену Підв'язки та темне пальто-пелерину.

Лейбовіц згадує, що королева була, напевно, найбільш фотографованою людиною у світі. У розмові вона згадала Дороті Вайлдінг, і королева зізналася, що Вайлдінг навіть прийшла на знамениту зйомку 1952 року. Знімки з цієї фотосесії потім використовувалися для марок і банкнот. Її помічники робили фото.

А фотографка Джейн Боун, яка, будучи ровесницею королеви, знімала її у свій 80-й день народження, прийшла сама, без помічників і принесла дві величезні сумки зі спорядженням.

"Та вона сама пройшла весь шлях! Я їй допомагала рухати меблі", — розповіла королева Енні Лейбовіц.

А коли Енні зізналася, що надихається Сесілом Бітоном, відомим придворним фотографом, Єлизавета II порадила їй знайти її власний шлях.

Коли зйомка була в розпалі, королева замовкла, а потім, після паузи, сказала те, що зворушило Лейбовіц до сліз.

"Я думаю, що принцеса Маргарет куди краще виглядала б у кадрі", — Лейбовіц згадує, що це був той момент уразливості, який завжди викликає у неї сльози, коли б вона його не згадувала.

"Цей момент у середині сеансу, коли вона подумала, що, можливо, вона недостатньо хороший суб'єкт, що вона ніби ставить собі ці питання. У той день ми побачили її з усіх боків", — зізналася фотографка.

Другий сеанс пройшов через кілька років, у Віндзорському замку на честь 90-річчя королеви. На ньому були присутні її онуки, правнуки та коргі.

[ + – ] Королева Єлизавета з онуками та правнуками Фото: Instagram annieleibovitz

"Цього разу вона мала свої ідеї для зйомки. Вона хотіла сфотографуватися із своїми онуками, правнуками, принцесою Анною і коргі", — згадує Енні Лейбовіц сеанс 2016 року.

"Милим був епізод з онуками. Вони бігали навколо, називаючи її "бабусею", це було трохи хаотично", — Енні розповіла, що попросила посадити принцесу Шарлоту на коліна, але правнучка Єлизавети Мія Тіндалл бігала навколо і ніяк не потрапляла в кадр. Тоді королева дала їй свою сумочку, та почала в ній порпатися і в цей момент були зроблені фото.

Діти Енні Лейбовіц, Сара, якій тоді було 16 років, та 12-річні Сьюзен і Семюель тоді познайомилися з Єлизаветою і не могли повірити, що вона справжня королева. Вони ховалися з нею від дощу під сходами, а Єлизавета II розповідала їм, як грала у дитинстві цьому ж місці.

Енні зізналася, що дуже хотіла зняти королеву за кермом її Range Rover у Балморалі, але натомість вони гуляли садами у Віндзорі.

"Королева була в хорошій формі, гуляла щодня. Вона була тихою. Вона не була балакуча і ніколи не порушувала тему першою, але про що б ви не заговорили, вона підтримувала бесіду. Позувати фотографам — було частиною її роботи. Вона повністю віддалася процесу, фотографу, художнику чи живописцю, щоб використати їхню творчість та їхню уяву", — резюмувала Енні Лейбовіц.