Playboy закрывается в Украине, но остается в России

С 1 января следующего года журнал Playboy Ukraine не будет выходить.

Украинская версия всемирно известного журнала Playboy закрывается. Совладелец издания Александр Шевченко отметил, что причина такого шага не объясняется. Свои мысли он изложил на личной странице в Facebook.

По его словам, с 1 января 2023 года Playboy Ukraine прекратит свое существование.

"Причину никто не объяснил. Говорить плохо о партнерах не в правилах моих. Из РФ Playboy не ушел. Из Украины ушел. Все финобязательства с нашей стороны выполняются на 100%", – подчеркнул он в своей публикации.

Шевченко поиронизировал, что у него есть "непреодолимое желание купить всю компанию Playboy и уволить все правление", но для этого "не хватает $20 миллионов".

Он также напомнил об интервью Михаила Радуцкого, главы Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования, который рассказывал о том, что "даже всемирно известный Playboy Ukraine по 2-3 фуры помощи в неделю отправлял из Великобритании, Испании, Португалии, контейнерами из США. В общей сложности это тысячи тонн гуманитарной помощи".

"Единственный комментарий – все о написанном ниже делалось силами Playboy Украина, без участия других офисов, в том числе среди американцев", – уточнил Шевченко.

Playboy Ukraine с первых дней высказал свою позицию по поводу войны с Россией и даже посвятил обложку борьбе украинцев против страны-агрессора.

Средства от продажи номера решили направить на покупку 20 машин скорой помощи.

Первый номер Playboy Ukraine вышел в 2005 году. На его обложках были Даша Астафьева, Надя Дорофеева, София Стужук, Влада Литовченко и многие другие украинские знаменитости.