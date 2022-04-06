Спецвыпуск журнала Playboy посвятили войне в Украине

Все средства от продажи Playboy направят на покупку 20 машин скорой помощи.

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Вышел спецвыпуск украинской версии мужского журнала Playboy о войне в Украине. На обложке — страшные кадры военных действий, а внутри — 100 страниц о боли украинского народа. Об этом соообщил владелец бренда Playboy в Украине Александр Шевченко.

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"Исторический номер журнала Playboy. Этот номер увидит весь мир. В нем нет текстов и того, что вы привыкли видеть в нашем журнале — в нем есть только война. Все 100 страниц. 100 страниц боли. Скажу честно, я начинал смотреть 3 раза — до конца не досмотрел" — написал Шевченко у себя в Telegram-канале.

Шевченко добавил, что редакция Playboy занимается гуманитарной помощью с первых дней полномасштабной войны в Украине и поставила перед собой задачу купить 20 машин скорой помощи для страны, поэтому средства от продажи журнала пойдут на благотворительность. Читатели могут купить электронную версию издания по ссылке в Telegram или получить печатный журнал по почте или лично в руки на вечеринке Playboy.

"Героизм защитников Украины, смелость украинцев вдохновили нас создать этот спецвыпуск. Он вне стандартов Playboy, но покажет всему миру, что происходит в Украине. Покажет сокрушительную, безжалостную войну, которую должен остановить мир. Покажет смелость и слезы отчаяния. Покажет жажду победы", — добавили в редакции Playboy.

Как писал ранее Фокус, несколько дней назад крупнейшие мировые СМИ вышли в тираж с кадрами погибших в Буче и открыто назвали произошедшее "военными преступлениями Владимира Путина". А обложку польского Vogue, посвященного войне, проиллюстрировала украинская художница.