Спецвипуск журналу Playboy присвятили війні в Україні

Усі кошти від продажу Playboy спрямують на покупку 20 машин швидкої допомоги.

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Вийшов спецвипуск української версії чоловічого журналу Playboy про війну в Україні. На обкладинці — страшні кадри воєнних дій, а всередині — 100 сторінок болю українського народу. Про це повідомив власник бренду Playboy в Україні Олександр Шевченко.

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"Історичний номер журналу Playboy. Цей номер побачить весь світ. У ньому немає текстів і того, що ви звикли бачити в нашому журналі — у ньому є тільки війна. Усі 100 сторінок. 100 сторінок болю. Скажу чесно, я починав дивитися 3 рази — до кінця не додивився" — написав Шевченко у себе в Telegram-каналі.

Шевченко додав, що редакція Playboy займається гуманітарною допомогою з перших днів повномасштабної війни в Україні та поставила перед собою завдання купити 20 машин швидкої допомоги для країни, тож кошти від продажу журналу підуть на благодійність. Читачі можуть придбати електронну версію видання за посиланням у Telegram або отримати друкований журнал поштою чи особисто в руки на вечірці Playboy.

"Героїзм захисників України, сміливість українців надихнули нас створити цей спецвипуск. Він поза стандартами Playboy, але покаже всьому світові, що відбувається в Україні. Покаже нищівну, безжальну війну, яку має зупинити світ. Покаже сміливість та сльози відчаю. Покаже жагу перемоги," — додали в редакції Playboy.

Як писав раніше Фокус, кілька днів тому найбільші світові ЗМІ вийшли в тираж з кадрами загиблих у Бучі і відкрито назвали те, що сталося, "воєнними злочинами Володимира Путіна". А обкладинку польського Vogue, присвяченого війні, проілюструвала українська художниця.