Playboy закривається в Україні, але залишається в Росії

З 1 січня наступного року журнал Playboy Ukraine не виходитиме.

Українська версія всесвітньо відомого журналу Playboy закривається. Співвласник видання Олександр Шевченко наголосив, що причина такого кроку не пояснюється. Свої думки він виклав на особистій сторінці у Facebook.

За його словами, з 1 січня 2023 Playboy Ukraine припинить своє існування.

"Причину ніхто не пояснив. Говорити погано про партнерів не в моїх правилах. З РФ Playboy не пішов. З України пішов. Усі фінзобов'язання з нашого боку виконуються на 100%", — наголосив він у своїй публікації.

Шевченко поіронізував, що має "непереборне бажання купити всю компанію Playboy і звільнити все правління", але для цього "не вистачає $20 мільйонів".

Він також нагадав про інтерв'ю Михайла Радуцького, голови Комітету Верховної Ради України зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, який розповідав про те, що "навіть всесвітньо відомий Playboy Ukraine по 2-3 фури допомоги на тиждень відправляв із Великобританії, Іспанії, Португалії, контейнерами із США. Загалом це тисячі тонн гуманітарної допомоги".

"Єдиний коментар — все написане нижче робилося силами Playboy Україна, без участі інших офісів, зокрема серед американців", — уточнив Шевченко.

Playboy Ukraine з перших днів висловив свою позицію щодо війни з Росією і навіть присвятив обкладинку боротьбі українців проти країни-агресора.

Кошти від продажу номера вирішили направити на покупку 20 машин швидкої допомоги.

Перший номер Playboy Ukraine вийшов 2005 року. На його обкладинках були Даша Астаф'єва, Надя Дорофєєва, Софія Стужук, Влада Литовченко та багато інших українських знаменитостей.