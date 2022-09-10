10 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день и чем он интересен

День спорта и ментального здоровья

Что случилось в этот день?

10 сентября православная церковь вспоминает двух святых — Анну Пророчицу и Савву Крипецкого.

Также в Украине отмечают День физической культуры и спорта

В мире — День предотвращения самоубийства

Что нельзя делать 10 сентября?

► свататься и ходить к родителям невесты

► оставлять на поле зерно

► гулять в лесу

► ссориться

Приметы:

► дожди — к теплой осени

► сухая погода — холода не скоро

► много орехов и желудей — к хорошему урожаю зерновых

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Денис, Николай, Павел, Сергей, Степан

А также в этот день:

1835 — Открыта первая железная дорога в Германии протяженностью 10 км

1894 — В Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде

1941 — Группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну из-за его фильма "Великий диктатор"