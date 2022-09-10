10 сентября 2022 года: что нельзя делать в этот день и чем он интересен
День спорта и ментального здоровья
Что случилось в этот день?
10 сентября православная церковь вспоминает двух святых — Анну Пророчицу и Савву Крипецкого.
Также в Украине отмечают День физической культуры и спорта
В мире — День предотвращения самоубийства
Что нельзя делать 10 сентября?
► свататься и ходить к родителям невесты
► оставлять на поле зерно
► гулять в лесу
► ссориться
Приметы:
► дожди — к теплой осени
► сухая погода — холода не скоро
► много орехов и желудей — к хорошему урожаю зерновых
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Денис, Николай, Павел, Сергей, Степан
А также в этот день:
1835 — Открыта первая железная дорога в Германии протяженностью 10 км
1894 — В Лондоне оштрафован первый водитель за вождение автомобиля в пьяном виде
1941 — Группа американских сенаторов обвинила Чарли Чаплина в попытке втягивания США в войну из-за его фильма "Великий диктатор"