10 вересня 2022 року: що не можна робити цього дня та чим він цікавий
День спорту й ментального здоров'я.
Що сталося цього дня?
10 вересня православна церква згадує двох святих — Анну Пророчицю та Саву Крипецького.
Також в Україні відзначають День фізичної культури та спорту.
У світі — День запобігання самогубству.
Що не можна робити 10 вересня?
► свататися та ходити до батьків нареченої
► залишати на полі зерно
► гуляти в лісі
► сваритися
Прикмети:
► дощі — до теплої осені
► суха погода — холод не скоро
► багато горіхів і жолудів — до хорошого врожаю зернових
День ангела святкують:
Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсен, Денис, Микола, Павло, Сергій, Степан.
А також у цей день:
1835 — Відкрито першу залізницю в Німеччині протяжністю 10 км.
1894 — У Лондоні оштрафований перший водій за керування автомобілем у п'яному вигляді.
1941 — Група американських сенаторів звинуватила Чарлі Чапліна в спробі втягування США у війну через його фільм "Великий диктатор".