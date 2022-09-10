10 вересня 2022 року: що не можна робити цього дня та чим він цікавий

День спорту й ментального здоров'я.

Що сталося цього дня?

10 вересня православна церква згадує двох святих — Анну Пророчицю та Саву Крипецького.

Також в Україні відзначають День фізичної культури та спорту.

У світі — День запобігання самогубству.

Що не можна робити 10 вересня?

► свататися та ходити до батьків нареченої

► залишати на полі зерно

► гуляти в лісі

► сваритися

Прикмети:

► дощі — до теплої осені

► суха погода — холод не скоро

► багато горіхів і жолудів — до хорошого врожаю зернових

День ангела святкують:

Олександр, Олексій, Анатолій, Анна, Арсен, Денис, Микола, Павло, Сергій, Степан.

А також у цей день:

1835 — Відкрито першу залізницю в Німеччині протяжністю 10 км.

1894 — У Лондоні оштрафований перший водій за керування автомобілем у п'яному вигляді.

1941 — Група американських сенаторів звинуватила Чарлі Чапліна в спробі втягування США у війну через його фільм "Великий диктатор".