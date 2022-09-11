11 сентября 2022 года: Усекновение главы Иоанна Предтечи - что нельзя делать в этот день

Сегодня день, когда существует много запретов и женщины не празднуют свой День ангела. Это второй большой праздник после Богоматери.

Что случилось в этот день?

11 сентября православная церковь отмечает день памяти смертной казни Иоанна Предтечи. Он крестил Иисуса Христа в реке Иордан и рассказывал людям о приходе Спасителя. Был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады, помогла ей в этом ее дочь Саломея. Он считается исторической фигурой, его имя упоминается во многих древних рукописях. Это второй большой праздник после праздника Богоматери.

В этот день верующие придерживаются строго поста. В Храмах идет торжественное богослужение.

Что нельзя делать 11 сентября?

► есть рыбу, мясо, молочные и жирные продукты

► употреблять в пищу продукты красного цвета

► есть овощи и фрукты, напоминающие форму головы

► есть борщ

► пить красное вино

► пользоваться острыми предметами

► резать ножом

► есть что-либо на блюде

► работать по дому или в огороде

► устраивать шумные вечеринки

► танцевать

► петь

Приметы:

► если журавли летят на юг — к ранней зиме

► скворцы долго не улетают — к сухой осени

► стаи грачей тянутся вечерами — к хорошей погоде

► после Ивана Постного собирают коренья рослые

► Иван Предтеча гонит птицу далече

День ангела празднуют:

Иван и Ян. Интересно, что женщины в этот день именины не празднуют

Кто родился 11 сентября?

1862 — О.Генри ( настоящее имя Уильям Сидни Портер), американский писатель

1894 — Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург

А также в этот день:

1943 — создан государственный украинский хор имени Григория Веревки

2001 — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон (США)