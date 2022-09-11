11 сентября 2022 года: Усекновение главы Иоанна Предтечи - что нельзя делать в этот день
Сегодня день, когда существует много запретов и женщины не празднуют свой День ангела. Это второй большой праздник после Богоматери.
Что случилось в этот день?
11 сентября православная церковь отмечает день памяти смертной казни Иоанна Предтечи. Он крестил Иисуса Христа в реке Иордан и рассказывал людям о приходе Спасителя. Был обезглавлен по требованию иудейской царицы Иродиады, помогла ей в этом ее дочь Саломея. Он считается исторической фигурой, его имя упоминается во многих древних рукописях. Это второй большой праздник после праздника Богоматери.
В этот день верующие придерживаются строго поста. В Храмах идет торжественное богослужение.
Что нельзя делать 11 сентября?
► есть рыбу, мясо, молочные и жирные продукты
► употреблять в пищу продукты красного цвета
► есть овощи и фрукты, напоминающие форму головы
► есть борщ
► пить красное вино
► пользоваться острыми предметами
► резать ножом
► есть что-либо на блюде
► работать по дому или в огороде
► устраивать шумные вечеринки
► танцевать
► петь
Приметы:
► если журавли летят на юг — к ранней зиме
► скворцы долго не улетают — к сухой осени
► стаи грачей тянутся вечерами — к хорошей погоде
► после Ивана Постного собирают коренья рослые
► Иван Предтеча гонит птицу далече
День ангела празднуют:
Иван и Ян. Интересно, что женщины в этот день именины не празднуют
Кто родился 11 сентября?
1862 — О.Генри ( настоящее имя Уильям Сидни Портер), американский писатель
1894 — Александр Довженко, украинский кинорежиссер, писатель, кинодраматург
А также в этот день:
1943 — создан государственный украинский хор имени Григория Веревки
2001 — террористическая атака на Всемирный торговый центр и Пентагон (США)