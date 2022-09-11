11 вересня 2022 року: Усікновення голови Іоанна Предтечі — що не можна робити в цей день
Сьогодні день, коли існує багато заборон, і жінки не святкують свій День ангела. Це друге велике свято після Богоматері.
Що сталося в цей день?
11 вересня православна церква відзначає день пам'яті смертної кари Іоанна Предтечі. Він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і розповідав людям про прихід Спасителя. Йому знесли голову на вимогу юдейської цариці Іродіади, допомогла їй у цьому її дочка Соломія. Його вважають історичною фігурою, його ім'я згадується у багатьох давніх рукописах. Це друге велике свято після свята Богоматері.
Цього дня віряни дотримуються суворого посту. У Храмах триває урочисте богослужіння.
Що не можна робити 11 вересня?
► їсти рибу, м'ясо, молочні та жирні продукти
► вживати в їжу продукти червоного кольору
► їсти овочі та фрукти, що нагадують форму голови
► їсти борщ
► пити червоне вино
► користуватися гострими предметами
► різати ножем
► їсти щось на тарілці
► працювати вдома або на городі
► влаштовувати галасливі вечірки
► танцювати
► співати
Прикмети:
► якщо журавлі летять на південь — до ранньої зими
► шпаки довго не відлітають — до сухої осені
► зграї граків тягнуться вечорами — на хорошу погоду
► після Івана Пісного збирають коріння рослі
► Іван Предтеча жене птаха далі
День ангела святкують:
Іван та Ян. Цікаво, що жінки цього дня іменини не святкують
Хто народився 11 вересня?
1862 — О.Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер), американський письменник
1894 — Олександр Довженко, український кінорежисер, письменник, кінодраматург
А також у цей день:
1943 — створено державний український хор імені Григорія Верьовки
2001 — терористична атака на Світовий торговий центр та Пентагон (США)