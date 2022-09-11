11 вересня 2022 року: Усікновення голови Іоанна Предтечі — що не можна робити в цей день

Сьогодні день, коли існує багато заборон, і жінки не святкують свій День ангела. Це друге велике свято після Богоматері.

Що сталося в цей день?

11 вересня православна церква відзначає день пам'яті смертної кари Іоанна Предтечі. Він хрестив Ісуса Христа в річці Йордан і розповідав людям про прихід Спасителя. Йому знесли голову на вимогу юдейської цариці Іродіади, допомогла їй у цьому її дочка Соломія. Його вважають історичною фігурою, його ім'я згадується у багатьох давніх рукописах. Це друге велике свято після свята Богоматері.

Цього дня віряни дотримуються суворого посту. У Храмах триває урочисте богослужіння.

Що не можна робити 11 вересня?

► їсти рибу, м'ясо, молочні та жирні продукти

► вживати в їжу продукти червоного кольору

► їсти овочі та фрукти, що нагадують форму голови

► їсти борщ

► пити червоне вино

► користуватися гострими предметами

► різати ножем

► їсти щось на тарілці

► працювати вдома або на городі

► влаштовувати галасливі вечірки

► танцювати

► співати

Прикмети:

► якщо журавлі летять на південь — до ранньої зими

► шпаки довго не відлітають — до сухої осені

► зграї граків тягнуться вечорами — на хорошу погоду

► після Івана Пісного збирають коріння рослі

► Іван Предтеча жене птаха далі

День ангела святкують:

Іван та Ян. Цікаво, що жінки цього дня іменини не святкують

Хто народився 11 вересня?

1862 — О.Генрі (справжнє ім'я Вільям Сідні Портер), американський письменник

1894 — Олександр Довженко, український кінорежисер, письменник, кінодраматург

А також у цей день:

1943 — створено державний український хор імені Григорія Верьовки

2001 — терористична атака на Світовий торговий центр та Пентагон (США)