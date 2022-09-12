12 сентября 2022 года: события, праздники, приметы и запреты
День, когда нужно строить большие планы и соблюдать народные приметы
Что случилось в этот день?
12 сентября православная церковь чтит память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового
Также в Украине празднуют День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.
Что нельзя делать 12 сентября?
► вязать и вышивать
► игнорировать просьбы нуждающихся
► пренебрегать идеями, что приходят в голову
► брать в долг деньги
Приметы:
► Звездная ночь — следующий год будет урожайным.
► Ежи роют норы на опушке — к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.
► Теплый вечер — к урожаю озимых.
► Сильный звездопад — к голоду или неурожаю.
День ангела празднуют:
Гавриил, Игнат, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Александр, Алексей, Павел, Петр, Федор, Елизавета, Евгения.
Православная церковь чтит память Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.
Кто родился 12 сентября?
Пол Уокер (1973 г.) — актер киносаги "Форсаж"