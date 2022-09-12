12 сентября 2022 года: события, праздники, приметы и запреты

День, когда нужно строить большие планы и соблюдать народные приметы

Что случилось в этот день?

12 сентября православная церковь чтит память святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового

Также в Украине празднуют День танкистов и День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности.

Что нельзя делать 12 сентября?

► вязать и вышивать

► игнорировать просьбы нуждающихся

► пренебрегать идеями, что приходят в голову

► брать в долг деньги

Приметы:

► Звездная ночь — следующий год будет урожайным.

► Ежи роют норы на опушке — к теплой зиме. Если ежи забираются вглубь леса, то зима будет холодной и ветреной.

► Теплый вечер — к урожаю озимых.

► Сильный звездопад — к голоду или неурожаю.

День ангела празднуют:

Гавриил, Игнат, Григорий, Даниил, Денис, Иван, Леонид, Александр, Алексей, Павел, Петр, Федор, Елизавета, Евгения.

Православная церковь чтит память Александра, Патриарха Константинопольского, преподобного Александра Свирского и великого князя Александра Невского.

Кто родился 12 сентября?

Пол Уокер (1973 г.) — актер киносаги "Форсаж"