12 вересня 2022 року: події, свята, прикмети та заборони

День, коли потрібно будувати великі плани і дотримуватися народних прикмет

Що сталося цього дня?

12 вересня православна церква вшановує пам'ять святителів Олександра, Іоанна Постника та Павла Нового.

Також в Україні святкують День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Що не можна робити 12 вересня?

► в'язати та вишивати

► ігнорувати прохання нужденних

► нехтувати ідеями, що спадають на думку

► позичати гроші

Прикмети:

► Зоряна ніч — наступний рік буде врожайним.

► Їжачі нори на узліссі — до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною та вітряною.

► Теплий вечір — до врожаю озимих.

► Сильний зорепад — до голоду чи неврожаю.

День ангела святкують:

Гаврило, Ігнат, Григорій, Данило, Денис, Іван, Леонід, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Федір, Єлизавета, Євгенія.

Православна церква вшановує пам'ять Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського та великого князя Олександра Невського.

Хто народився 12 вересня?

Пол Вокер (1973 р.) — актор кіносаги "Форсаж"