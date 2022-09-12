12 вересня 2022 року: події, свята, прикмети та заборони
День, коли потрібно будувати великі плани і дотримуватися народних прикмет
Що сталося цього дня?
12 вересня православна церква вшановує пам'ять святителів Олександра, Іоанна Постника та Павла Нового.
Також в Україні святкують День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
Що не можна робити 12 вересня?
► в'язати та вишивати
► ігнорувати прохання нужденних
► нехтувати ідеями, що спадають на думку
► позичати гроші
Прикмети:
► Зоряна ніч — наступний рік буде врожайним.
► Їжачі нори на узліссі — до теплої зими. Якщо їжаки забираються вглиб лісу, то зима буде холодною та вітряною.
► Теплий вечір — до врожаю озимих.
► Сильний зорепад — до голоду чи неврожаю.
День ангела святкують:
Гаврило, Ігнат, Григорій, Данило, Денис, Іван, Леонід, Олександр, Олексій, Павло, Петро, Федір, Єлизавета, Євгенія.
Православна церква вшановує пам'ять Олександра, Патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського та великого князя Олександра Невського.
Хто народився 12 вересня?
Пол Вокер (1973 р.) — актор кіносаги "Форсаж"