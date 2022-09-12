Бабушкин коврик и джинсовый кринж. Худшие платья Венецианского кинофестиваля 2022

Главное светское событие последних недель завершилось, но насколько некоторые образы были удачными – обсуждать еще будут долго

Венецианский кинофестиваль продолжался с 31 августа по 10 сентября. Прошел он в привычном формате: селебрити блистали на фотоколлах и красных дорожках, журналисты и фотографы, наконец, получили достойных контент.

Ведь не для кого не секрет, что подобные мероприятия привлекают внимание не столько премьерами, сколько нарядами звезд, фотоколлами и кркасными дорожками. А когда актеров и актрис много и все они часто меняют наряды – это просто находка для любого таблоида.

На Венецианском кинофестивале "Золотой лев" за лучший фильм получила картина "Вся красота и кровопролитие" Лоры Пойтрас, состоялись премьеры самых ожидаемых картин этого года: "Блондинка" и "Не волнуйся, солнышко", а актрисы меняли платья так часто, как только было возможно.

Но не всем удалось создать роскошные образы, хоть они и очень старались.

Джоди Тернер-Смит

Британская актриса Джоди Тернер-Смит прежде всего известна двумя моментами: замужеством за актером Джошуа Джексоном и ролью Анны Болейн в одноименном сериале 2021 года. Эксперимент получился неудачным и критикуемым настолько, что с того момента Джоди нигде не снималась. Зато на Венецианском кинофестивале она выходила на красную дорожку с завидной регулярностью и демонстрировала наряды от роскошных, до откровенно странных.

[ + – ] Джоди Тернер-Смит повторила образ Бритни Спирс 20-летней давности Фото: Getty Images

Ее появление в джинсовом платье от Balmain стало модным экспериментом. И в очередной раз подтвердило, что с 2000-х, когда вечерние джинсовые платья носила Бритни Спирс – лучше они не стали.

[ + – ] Джоди Тернер-Смит в джинсовом эксперименте

Сложный крой и эффектный образ в целом не помог. Джоди все равно выглядела как подросток, экспериментирующий со старыми штанами. Вывод – джинсам в любом виде на красной дорожке не место, пусть дизайнеры и пытаются их туда поместить.

Ванесса Кирби

Британская актриса Ванесса Кирби исполнила одну из ролей в фильме "Сын", который был представлен на Венецианском кинофестивале.

[ + – ] Ванесса Кирби в обилии роз Фото: Getty Images

Для фотоколла она выбрала алый наряд от Valentino Haute Couture, как говорится "в жутких розочках".

Оказалось, что обилие цветов на бюстгальтере и юбке никак не делает образ лучше, а только мешает, судя по тому, как Ванесса скованно позировала в своем платье. К наряду полагалось пальто, которое Ванесса явно не знала, куда девать, и, в конце-концов, сбросила.

Лора Дерн

Звезда "Парка Юрского периода" и сериала "Маленькая большая ложь" исполнила главную роль в фильме "Сын". Но платье Лоры Дерн для фотоколла хвалили только за экологичность.

[ + – ] Лора Дерн в вязаном платье из бабушкиного сундука Фото: Getty Images

Ретро-наряд от Gabriela Hearst, связанный крючком, при любом ракурсе напоминал бабушкин плед, или коврик. И явно просился на дно того сундука, откуда его не доставали с 1970-х.

Тесса Томпсон

Звезда фильмов "Марвел" выходила на красную дорожку и не пропускала ни одну модную вечеринку, везде демонстрируя самые оригинальные наряды из последних коллекций.

[ + – ] Тесса Томпсон и ее слишком голое платье Фото: Getty Images

Но ее наряд от Interior на премьере "Блондинки" стал худшим из коллекции платьев, которые она демонстрировала на красной дорожке.

Он сочетал в себе все модные провалы: сетку, обнаженность и капюшончик. Все вместе выглядело так, будто Тесса Томпсон решила загадать старую загадку про одетость и неодетость в одном платье.

Зион Морено

Трансгендерная актриса Зион Морено стала звездой перевыпуска культового сериала "Сплетница", но вот платье от Philosophy di Lorenzo Serafini, которая она выбрала для появления на красной дорожке, продемонстрировало, что в моде Зион еще стоит набраться опыта.

[ + – ] Зион Морено и ее слишком наивное "детское" платье Фото: Getty Images

Бледно-зеленый цвет невыгодно смотрелся бы на любой, как и неудачный крой лифа, который приплюснул грудь – главная проблема подобных платьев, которые иногда выбирают звезды. В целом платье выглядело слишком просто, слишком неряшливо и совсем не украсило Зион.

Впрочем, сама она была довольна и с удовольствием позировала фотографам, кружась, развевая юбку, как маленькая девочка.

Напомним, ранее Фокус писал о самых "голых" платьях Венецианского кинофестиваля. Впрочем, селебрити сделали выводы из прошлых лет и решили не слишком обнажаться, отдав предпочтение элегантности.

А Ана де Армас, звезда фильма "Блондинка", байопика о Мэрилин Монро, повторила образ знаменитой голливудской кинодивы на красной дорожке. Розовое плиссированное платье напоминало наряд Мэрилин из фильма "Зуд седьмого года".