Бабусин килимок і джинсовий крінж. Найгірші сукні Венеційського кінофестивалю 2022

Головна світська подія останніх тижнів завершилася, але наскільки деякі образи були вдалими — обговорюватимуть ще довго

Венеційський кінофестиваль тривав з 31 серпня до 10 вересня. Пройшов він у звичному форматі: селебріті блищали на фотоколах та червоних доріжках, журналісти та фотографи, нарешті, отримали гідний контент.

Адже ні для кого не секрет, що такі заходи привертають увагу не стільки прем'єрами, скільки вбраннями зірок, фотоколами та червоними доріжками. А коли акторів та акторок багато і всі вони часто змінюють вбрання — це просто знахідка для будь-якого таблоїда.

На Венеційському кінофестивалі "Золотий лев" за найкращий фільм отримала картина "Вся краса та кровопролиття" Лори Пойтрас, відбулися прем'єри найочікуваніших картин цього року: "Блондинка" та "Не хвилюйся, серденько", а акторки міняли сукні так часто, як тільки було можливо.

Але не всім удалося створити розкішні образи, хоч вони й дуже старалися.

Джоді Тернер-Сміт

Британська акторка Джоді Тернер-Сміт насамперед відома двома моментами: заміжжям за актором Джошуа Джексоном та роллю Анни Болейн у однойменному серіалі 2021 року. Експеримент вийшов невдалим і повним критики, що відтоді Джоді ніде не знімалася. На Венеційському кінофестивалі вона виходила на червону доріжку із вартою заздрості регулярністю і демонструвала вбрання від розкішних, до відверто дивних.

[ + – ] Джоді Тернер-Сміт повторила образ Брітні Спірс 20-річної давності Фото: Getty Images

Її поява у джинсовій сукні від Balmain стала модним експериментом. І вкотре підтвердило, що з 2000-х, коли вечірні джинсові сукні носила Брітні Спірс — кращими вони не стали.

[ + – ] Джоді Тернер-Сміт у джинсовому експерименті

Складний крій та ефектний образ загалом не допоміг. Джоді все одно виглядала як підліток, який експериментує зі старими штанами. Висновок — джинсам у будь-якому вигляді на червоній доріжці не місце, хай дизайнери і намагаються їх туди помістити.

Ванесса Кірбі

Британська акторка Ванесса Кірбі виконала одну з ролей у фільмі "Син", який представлено на Венеційському кінофестивалі.

[ + – ] Ванесса Кірбі у великій кількості троянд Фото: Getty Images

Для фотоколу вона обрала червоне вбрання від Valentino Haute Couture, як то кажуть "у страшних трояндочках".

Виявилося, що розмаїття квітів на бюстгальтері та спідниці ніяк не робить образ кращим, а тільки заважає, судячи з того, як Ванесса сковано позувала у своїй сукні. До вбрання належало пальто, яке Ванесса явно не знала, куди подіти, і, зрештою, скинула.

Лора Дерн

Зірка "Парку Юрського періоду" та серіалу "Маленька велика брехня" виконала головну роль у фільмі "Син". Але сукню Лори Дерн для фотоколу хвалили лише за екологічність.

[ + – ] Лора Дерн у в'язаній сукні з бабусиної скрині Фото: Getty Images

Ретро-наряд від Gabriela Hearst, зв'язаний гачком, за будь-якого ракурсу нагадував бабусин плед або килимок. І явно просився на дно тієї скрині, звідки її не діставали з 1970-х.

Тесса Томпсон

Зірка фільмів "Марвел" виходила на червону доріжку і не пропускала жодної модної вечірки, скрізь демонструючи найоригінальніші вбрання з останніх колекцій.

[ + – ] Тесса Томпсон та її надто гола сукня Фото: Getty Images

Але її вбрання від Interior на прем'єрі "Блондинки" стало найгіршим із колекції суконь, які вона демонструвала на червоній доріжці.

Він поєднував у собі всі модні провали: сітку, оголеність та капюшончик. Все разом виглядало так, ніби Тесса Томпсон вирішила загадати стару загадку про одягненість і роздягненість в одній сукні.

Ціон Морено

Трансгендерна акторка Ціон Морено стала зіркою перевипуску культового серіалу "Пліткарка", але от сукня від Philosophy di Lorenzo Serafini, яка вона обрала для появи на червоній доріжці, продемонструвала, що в моді Ціон ще варто набратися досвіду.

[ + – ] Ціон Морено та її надто наївна "дитяча" сукня Фото: Getty Images

Блідо-зелений колір невигідно виглядав би на будь-кому, як і невдалий крій ліфа, який приплюснув груди — головна проблема таких суконь, які іноді обирають зірки. Загалом сукня виглядала надто просто, надто неохайно і зовсім не прикрасила Ціон.

Втім, сама вона була задоволена і із задоволенням позувала фотографам, кружляючи, розвіваючи спідницю, як маленька дівчинка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про "найголіші" сукні Венеційського кінофестивалю. Втім, селебріті зробили висновки з минулих років і вирішили не надто оголюватися, віддавши перевагу елегантності.

А Ана де Армас, зірка фільму "Блондинка", байопіка про Мерілін Монро, повторила образ знаменитої голівудської кінодіви на червоній доріжці. Рожева плісирована сукня нагадувала вбрання Мерілін з фільму "Сверблячка сьомого року".