Тренд осени 2022. Топ-5 черных платьев с красной дорожки Венецианского кинофестиваля

В 2022 году на черный цвет снова вошел в тренды красных дорожек

Венецианский кинофестиваль завершился 10 сентября и уже обозначил несколько модных трендов, которые явно будут актуальны несколько месяцев.

Для начала в моду вернулись аксессуары для волос: заколки, банты и прочие украшения, которые привлекают внимание к прическе. Также звезды первой величины обозначили курс на естественность: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур, Пенелопа Крус и Лора Дерн – все они демонстрировали незаметный макияж и нарочитую небрежность в укладке.

Мы знаем, сколько усилий стоит выглядеть так естественно и свежо при незаметном макияже, но эффект поражает.

И главный тренд: черный снова в тренде. Еще недавно бытовали выражения вроде: "розовый новый черный", намекая на новый модный цвет красных дорожке, но кинофестиваль в Венеции продемонстрировал, что черный все же превзойти невозможно.

Фокус выбрал топ-5 самых потрясающих платьев черного цвета с Венецианского кинофестиваля.

Барбара Палвин

Модель и "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин на открытии Венецианского кинофестиваля появилась в роскошном и простом платье от Armani Privé couture.

[ + – ] Барбара Палвин в платье с пайетками Фото: Getty Images

Сияющее пайетками платье Барбара дополнила драматическими стрелками и оригинальной прической.

Флоренс Пью

На премьере "Не волнуйся, солнышко" британка Флоренс Пью появилась в, пожалуй, самом ошеломительном наряде 79-го Венецианского кинофестиваля. Образ от Valentino получился просто триумфальным.

[ + – ] Флоренс Пью и ее "звездное" платье Фото: Getty Images

Сочетание блесток на черном газовом пышном платье и оригинальных туфель создало незабываемый образ.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт на кинофестивале в Венеции представила фильм "Тар" и получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.

[ + – ] Кейт Бланшетт в роскошном платье с драпировками

Для триумфа она выбрала изумительное платье с драпировками в греческом стиле от Louis Vuitton и дополнила образ бриллиантовыми браслетами.

Джулианна Мур

Джулианна Мур возглавила жюри кинофестиваля в 2022 году и каждый день появлялась в новых потрясающих нарядах.

[ + – ] Джулианна Мур и ее эффектный нард из тафты Фото: Getty Images

Но в последний день она превзошла сама себя, выбрав платье многоярусной юбкой из тафты из коллекции Christian Dior Resort 2023.

Ирина Шейк

Модель поддержала тренд на черный цвет и выбрала платье от Pinko. Причем это было классическое шелковое платье, скроенное по косой, настоящая голливудская классика.

[ + – ] Ирина Шейк в голливудской классике Фото: Getty Images

Примечательно, но подобные платья требуют идеальной фигуры и умения их носить, они очень коварны и подчеркивают все недостатки. Но Ирина Шейк в черном шелке была неподражаема. И с удовольствием позировала, демонстрируя глубокий вырез на спине.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых голых платьях Венецианского кинофестиваля и самых неудачных нарядах красной дорожки.