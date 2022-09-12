Тренд осени 2022. Топ-5 черных платьев с красной дорожки Венецианского кинофестиваля
В 2022 году на черный цвет снова вошел в тренды красных дорожек
Венецианский кинофестиваль завершился 10 сентября и уже обозначил несколько модных трендов, которые явно будут актуальны несколько месяцев.
Для начала в моду вернулись аксессуары для волос: заколки, банты и прочие украшения, которые привлекают внимание к прическе. Также звезды первой величины обозначили курс на естественность: Кейт Бланшетт и Джулианна Мур, Пенелопа Крус и Лора Дерн – все они демонстрировали незаметный макияж и нарочитую небрежность в укладке.
Мы знаем, сколько усилий стоит выглядеть так естественно и свежо при незаметном макияже, но эффект поражает.
И главный тренд: черный снова в тренде. Еще недавно бытовали выражения вроде: "розовый новый черный", намекая на новый модный цвет красных дорожке, но кинофестиваль в Венеции продемонстрировал, что черный все же превзойти невозможно.
Фокус выбрал топ-5 самых потрясающих платьев черного цвета с Венецианского кинофестиваля.
Барбара Палвин
Модель и "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин на открытии Венецианского кинофестиваля появилась в роскошном и простом платье от Armani Privé couture.
Сияющее пайетками платье Барбара дополнила драматическими стрелками и оригинальной прической.
Флоренс Пью
На премьере "Не волнуйся, солнышко" британка Флоренс Пью появилась в, пожалуй, самом ошеломительном наряде 79-го Венецианского кинофестиваля. Образ от Valentino получился просто триумфальным.
Сочетание блесток на черном газовом пышном платье и оригинальных туфель создало незабываемый образ.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт на кинофестивале в Венеции представила фильм "Тар" и получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль.
Для триумфа она выбрала изумительное платье с драпировками в греческом стиле от Louis Vuitton и дополнила образ бриллиантовыми браслетами.
Джулианна Мур
Джулианна Мур возглавила жюри кинофестиваля в 2022 году и каждый день появлялась в новых потрясающих нарядах.
Но в последний день она превзошла сама себя, выбрав платье многоярусной юбкой из тафты из коллекции Christian Dior Resort 2023.
Ирина Шейк
Модель поддержала тренд на черный цвет и выбрала платье от Pinko. Причем это было классическое шелковое платье, скроенное по косой, настоящая голливудская классика.
Примечательно, но подобные платья требуют идеальной фигуры и умения их носить, они очень коварны и подчеркивают все недостатки. Но Ирина Шейк в черном шелке была неподражаема. И с удовольствием позировала, демонстрируя глубокий вырез на спине.
Напомним, ранее Фокус рассказывал о самых голых платьях Венецианского кинофестиваля и самых неудачных нарядах красной дорожки.