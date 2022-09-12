Тренд осені 2022 року. Топ 5 чорних суконь з червоною доріжки Венеційського кінофестивалю
У 2022 році на чорний колір знову увійшов до трендів червоних доріжок
Венеційський кінофестиваль завершився 10 вересня і вже позначив кілька модних трендів, які будуть актуальні кілька місяців.
Для початку в моду повернулися аксесуари для волосся: шпильки, банти та інші прикраси, які привертають увагу до зачіски. Також зірки першої величини позначили курс на природність: Кейт Бланшетт та Джуліанн Мур, Пенелопа Крус та Лора Дерн — усі вони демонстрували непомітний макіяж та навмисну недбалість у укладанні.
Ми знаємо, скільки зусиль варто виглядати так природно та свіжо з непомітним макіяжем, але ефект вражає.
І головний тренд: чорний знову у тренді. Ще недавно існували вислови на кшталт: "рожевий новий чорний", натякаючи на новий модний колір червоних доріжок, але кінофестиваль у Венеції продемонстрував, що чорний все ж таки перевершити неможливо.
Фокус вибрав топ 5 найприголомшливіших суконь чорного кольору з Венеційського кінофестивалю.
Барбара Палвін
Модель та "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін на відкритті Венеційського кінофестивалю з'явилася в розкішній і простій сукні від Armani Privé couture.
Всіяну паєтками сукню Барбара доповнила драматичними стрілками та оригінальною зачіскою.
Флоренс П'ю
На прем'єрі "Не хвилюйся, серденько" британка Флоренс П'ю з'явилася в, мабуть, найприголомшливішому вбранні 79-го Венеційського кінофестивалю. Образ від Valentino вийшов просто тріумфальним.
Поєднання блискіток на чорній газовій пишній сукні та оригінальних туфель створило незабутній образ.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Венеції представила фільм "Тар" і здобула Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль.
Для тріумфу вона обрала дивовижне плаття з драпіруванням у грецькому стилі від Louis Vuitton і доповнила образ діамантовими браслетами.
Джуліанн Мур
Джуліанн Мур очолила журі кінофестивалю в 2022 році і щодня з'являлася в новому приголомшливому вбранні.
Але в останній день вона перевершила сама себе, обравши сукню багатоярусною спідницею із тафти з колекції Christian Dior Resort 2023.
Ірина Шейк
Модель підтримала тренд на чорний колір та обрала сукню від Pinko. Причому це була класична шовкова сукня, скроєна по косій, справжня голлівудська класика.
Примітно, але такі сукні вимагають ідеальної фігури та вміння їх носити, вони дуже підступні та підкреслюють усі недоліки. Але Ірина Шейк у чорному шовку була неповторна. І із задоволенням позувала, демонструючи глибокий виріз на спині.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найголіші сукні Венеційського кінофестивалю і найневдаліші вбрання червоної доріжки.