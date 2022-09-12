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Стиль життя

Тренд осені 2022 року. Топ 5 чорних суконь з червоною доріжки Венеційського кінофестивалю

чорна сукня, венеційський кінофестиваль, червона доріжка, кейт бланшетт
Фото: Фото: Gettyimages

У 2022 році на чорний колір знову увійшов до трендів червоних доріжок

Венеційський кінофестиваль завершився 10 вересня і вже позначив кілька модних трендів, які будуть актуальні кілька місяців.

Для початку в моду повернулися аксесуари для волосся: шпильки, банти та інші прикраси, які привертають увагу до зачіски. Також зірки першої величини позначили курс на природність: Кейт Бланшетт та Джуліанн Мур, Пенелопа Крус та Лора Дерн — усі вони демонстрували непомітний макіяж та навмисну недбалість у укладанні.

Ми знаємо, скільки зусиль варто виглядати так природно та свіжо з непомітним макіяжем, але ефект вражає.

І головний тренд: чорний знову у тренді. Ще недавно існували вислови на кшталт: "рожевий новий чорний", натякаючи на новий модний колір червоних доріжок, але кінофестиваль у Венеції продемонстрував, що чорний все ж таки перевершити неможливо.

Фокус вибрав топ 5 найприголомшливіших суконь чорного кольору з Венеційського кінофестивалю.

Барбара Палвін

Модель та "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвін на відкритті Венеційського кінофестивалю з'явилася в розкішній і простій сукні від Armani Privé couture.

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Барбара Палвін у сукні з паєтками
Фото: Getty Images

Всіяну паєтками сукню Барбара доповнила драматичними стрілками та оригінальною зачіскою.

Флоренс П'ю

На прем'єрі "Не хвилюйся, серденько" британка Флоренс П'ю з'явилася в, мабуть, найприголомшливішому вбранні 79-го Венеційського кінофестивалю. Образ від Valentino вийшов просто тріумфальним.

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Флоренс П'ю та її "зоряне" плаття
Фото: Getty Images

Поєднання блискіток на чорній газовій пишній сукні та оригінальних туфель створило незабутній образ.

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт на кінофестивалі у Венеції представила фільм "Тар" і здобула Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль.

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Кейт Бланшетт в розкішній сукні з драпіруванням

Для тріумфу вона обрала дивовижне плаття з драпіруванням у грецькому стилі від Louis Vuitton і доповнила образ діамантовими браслетами.

Джуліанн Мур

Джуліанн Мур очолила журі кінофестивалю в 2022 році і щодня з'являлася в новому приголомшливому вбранні.

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Джуліанн Мур та її ефектний нард із тафти
Фото: Getty Images

Але в останній день вона перевершила сама себе, обравши сукню багатоярусною спідницею із тафти з колекції Christian Dior Resort 2023.

Ірина Шейк

Модель підтримала тренд на чорний колір та обрала сукню від Pinko. Причому це була класична шовкова сукня, скроєна по косій, справжня голлівудська класика.

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Ірина Шейк у голлівудській класиці
Фото: Getty Images

Примітно, але такі сукні вимагають ідеальної фігури та вміння їх носити, вони дуже підступні та підкреслюють усі недоліки. Але Ірина Шейк у чорному шовку була неповторна. І із задоволенням позувала, демонструючи глибокий виріз на спині.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найголіші сукні Венеційського кінофестивалю і найневдаліші вбрання червоної доріжки.