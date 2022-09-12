Тизер новой диснеевской "Русалочки" собрал рекордное количество дизлайков

Новый фильм-сказку и раньше постоянно критиковали, но премьера тизера оказалась вовсе провальной

Тизер-трейлер фильма "Русалочка" от Disney вышел 10 сентября и уже продемонстрировал, что новая картина выйдет куда более спорной, нежели другие экранизации диснеевских мультфильмов. Тизер уже собрал рекордный миллион дизлайков. Об этом пишет People.

Сейчас там более 9 миллионов просмотров, что пока заметно меньше, чем у первых тизеров других ремейков. Рекорд до сих пор принаждлежить фильму "Король лев" с 72 миллионами просмотров.

[ + – ] Тизер нового фильма "Русалочка"

Но если остальные тизеры в целом встречены были вполне благосклонно, то многострадальная "Русалочка" подтвердила свою репутацию, как самой скандальной экранизации классического диснеевского мультфильма.

Лайк поставили 325 тысяч пользователей, а вот "палец вниз" – уже более миллиона.

Судя по всему, зрители все еще не одобряют выбор актрисы на главную роль. Напомним, роль русалочки Ариэль исполняет R&B певица Холли Бэйли, участница дуэта Chloe x Halle.

Тех, кто хотели видеть в роли Ариэль не афроамериканку – обвинили в расизме, некоторые отметили, что русалки вообще фантастические существа, так что понятие "расизм" к ним неприменимо. Другие отметили, что героиня любимого мультфильма никак не может отличаться от рисованного прототипа, потому что все привыкли именно к классической Ариэль.

Но, в любом случае, фильм выйдет на экраны в мае 2023 года, Холли Бэйли стала частой гостьей красных дорожек и заручилась поддержкой Бейонсе. Так что насколько удачным вышел новый спорный проект Disney, покажут кассовые сборы.