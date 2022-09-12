Тизер нової діснеївської "Русалочки" зібрав рекордну кількість дизлайків

Новий фільм-казку й раніше постійно критикували, але прем'єра тизера виявилася зовсім провальною.

Тизер-трейлер фільму "Русалонька" від Disney вийшов 10 вересня та вже продемонстрував, що нова стрічка вийде набагато спірнішою, ніж інші екранізації мультфільмів "Діснея". Тизер уже зібрав рекордний мільйон дизлайків. Про це пише People.

Зараз там понад 9 мільйонів переглядів, що поки що помітно менше, ніж у перших тизерів інших римейків. Рекорд досі належить фільму "Король лев" із 72 мільйонами переглядів.

[ + – ] Тизер нового фільму "Русалонька"

Але якщо інші тизери загалом зустрінуті були цілком прихильно, то багатостраждальна "Русалонька" підтвердила свою репутацію найскандальнішої екранізації класичного діснеївського мультфільму.

Лайк поставили 325 тисяч користувачів, а ось "палець униз" — уже понад мільйон.

Зважаючи на все, глядачі все ще не схвалюють вибір акторки на головну роль. Нагадаємо, роль русалоньки Аріель виконує R&B співачка Геллі Бейлі, учасниця дуету Chloe x Halle.

Тих, хто хотів бачити в ролі Аріель не афроамериканку, звинуватили в расизмі, деякі відзначили, що русалки взагалі фантастичні істоти, так що поняття "расизм" до них не застосовується. Інші зазначили, що героїня улюбленого мультфільму ніяк не може відрізнятися від мальованого прототипу, бо всі звикли саме до класичної Аріель.

Але в будь-якому випадку фільм вийде на екрани в травні 2023 року, Геллі Бейлі стала частою гостею червоних доріжок і заручилася підтримкою Бейонсе. Тож наскільки вдалим вийшов новий спірний проєкт Disney, покажуть касові збори.