Акторка, яка зіграла Русалоньку, з'явилася на червоній доріжці з оголеними грудьми

Холлі Бейлі, якій дісталася роль Аріель у новому фільмі, вибрала для виходу дуже відверте вбрання.

Американська виконавиця Холлі Бейлі, яка виконає роль русалочки Аріель у новому діснеївському фільмі "Русалонька", з'явилася на червоній доріжці MTV Music Video Awards 2021 у дуже відвертій сукні. Про це пише Glamour.

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Біла сукня з відвертим декольте практично не залишала простору уяві, тож її вже розкритикували за надмірну відвертість. Особливо, якщо врахувати, що зараз Холлі знімається у фільмі, призначеному для дитячої аудиторії.

[ + – ] Холлі Бейлі та її сестра Хлоя Фото: Getty Images

Утім, наряд її сестри Хлої був не менш дивним. Сукню зі срібної фольги від Marni вона доповнила намистом із дивним кулоном — на табличці красувалася чайна ложка.

Модні критики припустили, що Хлоя натякає на успішність, мовляв, "народилася зі срібною ложкою в роті", або агітує громадськість використовувати менше одноразових столових приладів. Але з'ясувалося, що це просто частина наряду, яку співачка вирішила залишити.

Нагадаємо, Холлі Бейлі в 2019 році вибрали на роль однієї з найзнаменитіших діснеївських принцес — русалоньки Аріель. Шанувальники оригінального мультфільму були обурені, за що їх звинуватили в расизмі.

Незважаючи на шалену баталію, що вибухнула в соцмережах, Холлі все ж таки отримала роль. І зйомки вже стартували на острові Сардинія. Принца Еріка грає британський актор Джона Гавер-Кінг.