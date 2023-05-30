"Русалонька" за рейтингом фанатів стає найкращим фільмом Disney з живими акторами

Перезавантаження "Русалонька" отримало найвищий рейтинг фанатів серед усіх фільмів Disney.

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"Русалонька" стає найкращим фільмом студії Disney з живими акторами за рейтингом фанатів за весь час, заробивши колосальні 118 мільйонів доларів у перші вихідні. Ремейк нині може похвалитися 95-відсотковим схваленням із більш ніж 5000 оцінок кіноглядачів. Про це пише Rotten Tomatoes.

Він затьмарює попередній рекорд "Аладдіна" Гая Річі, який має 94-відсотковий рейтинг аудиторії.

У кіноадаптації диснеївського мультфільму 1989 року, в якій також використовується анімація комп'ютерної графіки, головні ролі зіграли Голлі Бейлі (Русалочка), Мелісса Маккарті (морська відьма Урсула) та Джон Гавер-Кінг (принц Ерік).

Кастинг на кіноадаптацію викликав суперечки ще коли був оголошений. Багато хто був переконаний, що Голлі Бейлі на роль Аріель узяли даремно, і вона не підходить на роль. Незважаючи на негативну реакцію, фільм очолив касові збори та посів перше місце у Сполучених Штатах із колосальним дебютом, який оцінюється у 118 мільйонів доларів.

Голлі Бейлі також поїхала подивитися прем'єру в кінотеатрі, обравши для цього потайливий образ. Вона одягла маску нібито через Covid-19 і як додатковий запобіжний засіб закрила обличчя сонцезахисними окулярами.

Незважаючи на перемогу серед глядачів, фільм отримав неоднозначні відгуки критиків і зараз має рейтинг схвалення 67%.

У той час як деякі експерти стверджували, що він був близький до того, щоб стати "найкращим фільмом Діснея у прямому ефірі", і хвалили появу Голлі в ролі Аріель, інші наполягали на тому, що фільм "не може" уникнути своєї анімаційної спадщини, яке має загальний рейтинг 92 відсотки, з 88-відсотковим схваленням серед фанатів.

Раніше Фокус писав, що Disney заплатив ABC 10 мільйонів доларів за показ тизера "Русалоньки" на "Оскарі-2023".