"Русалочка" по рейтингу фанатов становится лучшим фильмом Disney с живыми актерами

Перезагрузка "Русалочки" получила самый высокий рейтинг фанатов среди всех фильмов Disney.

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"Русалочка" становится лучшим фильмом студии Disney с живыми актерами по рейтингу фанатов за все время, заработав колоссальные 118 миллионов долларов в первые выходные. Ремейк в настоящее время может похвастаться 95-процентным одобрением из более чем 5000 оценок кинозрителей. Об этом пишет Rotten Tomatoes.

Он затмевает предыдущий рекорд "Аладдина" Гая Ричи, который имеет 94-процентный рейтинг аудитории.

В киноадаптации диснеевского мультфильма 1989 года, в которой также используется анимация компьютерной графики, главные роли сыграли Холли Бэйли (Русалочка), Мелисса Маккарти (морская ведьма Урсула) и Джон Хауэр-Кинг (принц Эрик).

Кастинг на киноадаптацию вызвал споры еще только когда был объявлен. Многие были убеждены, что Холли Бэйли на роль Ариэль взяли зря, и она не подходит на роль. Несмотря на негативную реакцию, фильм возглавил кассовые сборы и занял первое место в Соединенных Штатах с колоссальным дебютом, который оценивается в 118 миллионов долларов.

Холли Бэйли также отправилась посмотреть премьеру в кинотеатре, выбрав для этого скрытный образ. Она надела маску якобы из-за Covid-19 и в качестве дополнительной меры предосторожности закрыла лицо солнцезащитными очками.

Несмотря на победу среди зрителей, фильм получил неоднозначные отзывы критиков и в настоящее время имеет рейтинг одобрения 67%.

В то время как некоторые эксперты утверждали, что он был близок к тому, чтобы стать "лучшим фильмом Диснея в прямом эфире", и хвалили появление Холли в роли Ариэль, другие настаивали на том, что фильм "не может" избежать своего анимационного наследия, которое имеет общий рейтинг 92 процента, с 88-процентным одобрением среди фанатов.

Ранее Фокус писал, что Disney заплатил ABC 10 миллионов долларов за показ тизера "Русалочки" на "Оскаре-2023".