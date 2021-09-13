Актриса, сыгравшая Русалочку, появилась на красной дорожке с обнаженной грудью

Холли Бэйли, которой досталась роль Ариэль в новом фильме, выбрала для выхода очень откровенный наряд

Американская исполнительница Холли Бэйли, которая исполнит роль русалочки Ариэль в новом диснеевском фильме "Русалочка", появилась на красной дорожке MTV Music Video Awards 2021 в очень откровенном платье. Об этом пишет Glamour.

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Белое платье c откровенным декольте практически не оставляло простора воображению, так что его уже раскритиковали за излишнюю откровенность. Особенно, если учесть, что сейчас Холли снимается в фильме, предназначенном для детской аудитории.

[ + – ] Холли Бэйли и ее сестра Хлоя Фото: Getty Images

Впрочем, наряд ее сестры Хлои был не менее странным. Платье из серебряной фольги от Marni она дополнила ожерельем со странным кулоном – на табличке красовалась чайная ложка.

Модные критики предположили, что Хлоя намекает на удачливость, мол, "родилась с серебряной ложкой во рту", или агитирует общественность использовать меньше одноразовых столовых приборов. Но оказалось, что это просто часть наряда, которую певица решила оставить.

Напомним, Холли Бэйли в 2019 году выбрали на роль одной из самых знаменитых диснеевских принцесс – русалочки Ариэль. Поклонники оригинального мультфильма были возмущены, за что их обвинили в расизме.

Несмотря на яростную баталию, разразившуюся в соцсетях, Холли все-таки получила роль. И съемки уже стартовали на острове Сардиния. Принца Эрика играет британский актер Джона Хауэр-Кинг.