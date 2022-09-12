Почему принцам Гарри и Уильяму тяжело было вернуться в Балморал

Братья находились в том же поместье в Шотландии, где на прошлой недели умерла Елизавета II, когда узнали о смерти своей матери принцессы Дианы.

Принцы Уильям и Гарри на прошлой недели отправились в Шотландию, чтобы провести рядом со своей бабушкой ​​Елизаветой II последние часы ее жизни.

Известно, что Уильям и Гарри были в Балморале и тогда, когда узнали о смерти своей матери принцессы Дианы в 1997 году, а потому это место ассоциируется с трагическими днями. В то время именно королева приняла решение остаться с мальчиками в Шотландии, а не возвращаться в Лондон. Она столкнулась с некоторой критикой, но чувствовала, что поступает правильно.

Как пишет Hellomagazine, в интервью 2017 года принцесса Анна встала на защиту королевы, комментируя ее решение оставить внуков в Балморале, когда стало известно о смерти принцессы Дианы.

"Я думаю, что моя мать поступила совершенно правильно" — сказала дочка Елизаветы II.

На вопрос, был ли это случай, когда королева ставила своих внуков на первое место, королевская принцесса ответила, что ее племянники не справились бы в одиночку, оказавшись в центре внимания

"Абсолютно. Я не думаю, что кто-либо из этих двоих смог бы справиться, если бы они были где-нибудь еще. Единственная хорошая вещь, которая произошла, заключалась в том, что они были там, и у них была такая структура, вокруг них были люди, которые могли понять, дать им время" — сказала принесса Анна.

Принц Уильям недавно и сам вспомнил тот день, когда он узнал о смерти матери.

"Я был в Балморале, когда мне сказали, что моя мать умерла. Все еще находясь в шоке, я нашел убежище на службе в Крэти Кирк в то самое утро", — сказал герцог Кембриджский в прошлом году во время своего королевского турне по Шотландии.

Напомним, 8 сентября 2022 года стало известно о смерти Елизаветы II. Королева скончалась на 97 году жизни у себя в поместье в Балморале в кругу детей и внуков.

Для принца Уильяма смерть его любимой бабушки стала большой трагедией, так как они были близки.

"Моя бабушка однажды сказала, что горе — это цена, которую мы платим за любовь. Вся печаль, которую мы почувствуем в ближайшие недели, будет свидетельством любви, которую мы испытывали к нашей выдающейся королеве. Я чту ее память, поддерживая своего отца, Король, всеми возможными способами" — сказал Уильям в прощальном слове в память о королеве.

Фокус ранее писал о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые за долгое время появились на публике вместе с принцем Гарри и Меган Макрл.