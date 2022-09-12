Чому принцам Гаррі та Вільяму важко було повернутися до Балморалу

Брати були в тому ж маєтку в Шотландії, де минулого тижня померла Єлизавета II, коли дізналися про смерть своєї матері принцеси Діани.

Принци Вільям і Гаррі минулого тижня вирушили до Шотландії, щоб провести поряд зі своєю бабусею Єлизаветою II останні години її життя.

Відомо, що Вільям і Гаррі були в Балморалі й тоді, коли дізналися про смерть своєї матері принцеси Діани у 1997 році, а тому це місце асоціюється із трагічними днями. На той час саме королева вирішила залишитися з хлопчиками в Шотландії, а не повертатися до Лондона. Вона зіткнулася з деякою критикою, але відчувала, що робить правильно.

Як пише Hellomagazine, в інтерв'ю 2017 року принцеса Анна стала на захист королеви, коментуючи її рішення залишити онуків у Балморалі, коли стало відомо про смерть принцеси Діани.

"Я думаю, що моя мати вчинила абсолютно правильно" — сказала донька Єлизавети II.

На питання, чи був це випадок, коли королева ставила своїх онуків на перше місце, королівська принцеса відповіла, що її племінники не впоралися б поодинці, опинившись у центрі уваги.

"Абсолютно. Я не думаю, що хтось із цих двох зміг би впоратися, якби вони були десь ще. Єдина гарна річ, яка сталася, полягала в тому, що вони були там, і у них була така структура, навколо них були люди, які могли зрозуміти, дати їм час", — сказала принесла Анна.

Принц Вільям нещодавно сам згадав той день, коли він дізнався про смерть матері.

"Я був у Балморалі, коли мені сказали, що моя мати померла. Все ще перебуваючи в шоці, я знайшов притулок на службі в Креті Кірк того ранку", — сказав герцог Кембриджський минулого року під час свого королівського турне Шотландією.

Нагадаємо, 8 вересня 2022 року стало відомо про смерть Єлизавети ІІ. Королева померла на 97 році життя у себе в маєтку в Балморалі у колі дітей та онуків.

Для принца Вільяма смерть його коханої бабусі стала великою трагедією, оскільки вони були близькі.

"Моя бабуся одного разу сказала, що горе — це ціна, яку ми платимо за кохання. Увесь смуток, який ми відчуємо в найближчі тижні, буде свідченням любові, яку ми відчували до нашої видатної королеви. Я вшановую її пам'ять, підтримуючи свого батька, Король, всіма можливими способами" — сказав Вільям у прощальному слові на згадку про королеву.

Фокус раніше писав про те, що принц Вільям і Кейт Міддлтон вперше за довгий час з'явилися на публіці разом із принцом Гаррі та Меган Маркл.