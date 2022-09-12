Украинская ведущая Даша Трегубова получила специальную награду Венецианского кинофестиваля

Актрисе и телеведущей вручили награду Women in cinema

Известная украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова получила специальную награду Венецианского кинофестиваля. Об этом она сообщила в Instagram.

Награду Women in cinema Трегубова получила за "бесспорный талант и чувствительность, которую она вкладывала в каждую роль".

О том, что она стала лауреаткой премии Даша узнала еще в августе. Ранее эту премию получали режиссер Лилана Кавани и актриса Людивин Санье.

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Звезда узнала еще в августе о том, что стала лауреаткой премии Women in cinema. В общем, награду знаменитость получила за "бесспорный талант и чувствительность, которую она вкладывала в каждую роль".

"Посвящаю нашему родному кинематографу и своим невероятным коллегам награду Women in cinema, которую я получила на Венецианском фестивале!", — написала Трегубова и отметила, что была счастлива получить письмо от известных итальянских журналисток, пишущих о кино.

Актриса рассказала, что в своем письме они отметили, что "хотели бы распространить награду на всех украинских женщин, работающих в киноиндустрии".

В свою очередь Дарья Трегубова свою награду посвятила всем украинкам, которые работают в киноискусстве, а также своей дочери, которая тоже начинает карьеру актрисы.

"Я мечтаю, чтобы она смотрела только хорошие фильмы и больше никогда не видела войну", — отметила актриса.

Напомним, Венецианский кинофестиваль завершился 10 сентября. Награду за лучший фильм получила картина "Вся красота и кровопролитие".

Приз за лучшую режиссерскую работу получил Лука Гуаданьино за фильм "Банши Инишира"; за лучшую мужскую роль – Колин Ферт за этот же фильм, а награды за лучшую женскую роль удостоилась Кейт Бланшетт за фильм "Тар".