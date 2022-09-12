Українська ведуча Дар'я Трегубова здобула спеціальну нагороду Венеційського кінофестивалю

Акторці та телеведучій вручили нагороду Women in cinema

Відома українська телеведуча та акторка Дар'я Трегубова здобула спеціальну нагороду Венеційського кінофестивалю. Про це вона повідомила в Instagram.

Нагороду Women in cinema Трегубова отримала за "безперечний талант та чутливість, яку вона вкладала у кожну роль".

Про те, що вона стала лауреаткою премії, Даша дізналася ще в серпні. Раніше цю премію отримували режисерка Ліліана Кавані та акторка Людівін Санье.

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Зірка дізналася ще у серпні про те, що стала лауреаткою премії Women in cinema. Загалом, нагороду знаменитість здобула за "безперечний талант і чутливість, яку вона вкладала у кожну роль".

"Присвячую нашому рідному кінематографу та своїм неймовірним колегам нагороду Women in cinema, яку я отримала на Венеційському фестивалі!", — написала Трегубова і зазначила, що була щаслива отримати листа від відомих італійських журналісток, які пишуть про кіно.

Акторка розповіла, що у своєму листі вони зазначили, що "хотіли б поширити нагороду на всіх українських жінок, які працюють у кіноіндустрії".

Зі свого боку Дар'я Трегубова свою нагороду присвятила всім українкам, які працюють у кіномистецтві, а також своїй дочці, яка також розпочинає кар'єру акторки.

"Я мрію, щоб вона дивилася лише хороші фільми і більше ніколи не бачила війну", — зазначила акторка.

Нагадаємо, Венеційський кінофестиваль завершився 10 вересня. Нагороду за найкращий фільм отримала картина "Вся краса та кровопролиття".

Приз за найкращу режисерську роботу отримав Лука Гуаданьїно за фільм "Банши Інішерина"; за найкращу чоловічу роль — Колін Ферт за цей фільм, а нагороди за найкращу жіночу роль удостоїлася Кейт Бланшетт за фільм "Тар".