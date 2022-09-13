Умер знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар

Одному из основоположников французской "новой волны" был 91 год

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Скончался известный французский кинорежиссер Жан-Люк Годар. Ему был 91 год. Годара называли одним из основоположников французской "новой волны", направления в кино в 1950-1960-х гг. О смерти классика со ссылкой на его близких сообщает Liberation.

Жан-Люк Годар нарушил устоявшиеся правила французского кино 1960-х годов и дал старт новому способу кинопроизводства. Он работал с ручной камерой, ввел в моду резкие склейки, дополнял кадр смысловыми отсылками через плакаты и газеты. Герой его фильмов – это бунтарь, находящийся в поиске и противостоящий социальным механизмам.

Его фильм "На последнем дыхании" с Жан-Полем Бельмондо называют манифестом "новой волны".

Позже, уже получив статус классика, Годар часто работал анонимно, сотрудничая с другими режиссерами. Его последними фильмами стали "Прощай, речь" 2014 года, который получил специальный приз Каннского кинофестиваля и "Образ и речь", снятые в 2018 году.

В 2011 году Годар получил премию "Оскар" за вклад в развитие кинематографа, не смотря на обвинения в антисемитизме.

Жан-Люк Годар родился в богатой франко-швейцарской семье 3 декабря 1930 года в шикарном Седьмом округе Парижа.

Его отец был преуспевающим врачом, а мать — дочерью основателя инвестиционного банка Banque Paribas.

Он закончил Сорбонну, начал карьеру, как кинокритик, увлекся кинопроизводством благодаря любовнику своей матери – Одиль Моно. Жан-Пьер Лаубшер устроил его работать на плотину, где Годар снял короткометражный документальный фильм "Операция бетон".

Годар был женат на датской актрисе Анне Карине, которая сыграла в шести его фильмах, развелись они в 1967 году. Его второй женой стала актриса Анн Вяземски, внучка писателя Поля Мориака, с которой они познакомились на съемках фильма "Китаянка". Пара развелась в 1979 году.

С 1978 года Жан-Люк Годар жил затворником в Мьевилле, в муниципалитете Ролле. Карина называла его "отшельником" и отмечала, что в последние годы они не общались.

Интересно, но через своего отца, Поля Годара, режиссер был связан родственными узами с бывшим президентом Перу – Педро Пабло Кучински.

А когда Мишель Хазанавичюс снял в 2017 году фильм "Грозный" о Годаре, мэтр назвал это "очень глупой идеей".

Напомним, Жан-Поль Бельмондо, звезда культового фильма Годара "На последнем дыхании", скончался в 2021 году в 88 лет.