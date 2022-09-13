Помер знаменитий французький режисер Жан-Люк Годар

Одному з основоположників французької "нової хвилі" був 91 рік

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Помер відомий французький кінорежисер Жан-Люк Годар. Йому був 91 рік. Годара називали одним з основоположників французької "нової хвилі", напряму в кіно у 1950-1960-х роках. Про смерть класика із посиланням на його близьких повідомляє Liberation.

Жан-Люк Годар порушив усталені правила французького кіно 1960-х років і дав старт новому способу кіновиробництва. Він працював із ручною камерою, ввів у моду різкі склеювання, доповнював кадр смисловими відсиланнями через плакати та газети. Герой його фільмів — це бунтар, який знаходиться в пошуку і протистоїть соціальним механізмам.

Його фільм "На останньому подиху" із Жан-Полем Бельмондо називають маніфестом "нової хвилі".

Пізніше, отримавши статус класика, Годар часто працював анонімно, співпрацюючи з іншими режисерами. Його останніми фільмами стали "Мово, прощавай" 2014 року, який отримав спеціальний приз Каннського кінофестивалю та "Образ і мова", зняті у 2018 році.

У 2011 році Годар отримав премію "Оскар" за внесок у розвиток кінематографа, попри звинувачення в антисемітизмі.

Жан-Люк Годар народився в багатій франко-швейцарській родині 3 грудня 1930 року в розкішному Сьомому окрузі Парижа.

Його батько був успішним лікарем, а мати — дочкою засновника інвестиційного банку Banque Paribas.

Він закінчив Сорбонну, почав кар'єру, як кінокритик, захопився кіновиробництвом завдяки коханцю своєї матері — Оділь Моно. Жан-П'єр Лаубшер влаштував його працювати на греблю, де Годар зняв короткометражний документальний фільм "Операція бетон".

Годар був одружений на данській акторці Ганні Карині, яка зіграла у шести його фільмах, розлучилися вони у 1967 році. Його другою дружиною стала акторка Анн Вяземський, онука письменника Поля Моріака, з якою вони познайомилися на зйомках фільму "Китаянка". Пара розлучилася 1979 року.

З 1978 року Жан-Люк Годар жив затворником у М'євіллі, в муніципалітеті Ролле. Карина називала його "самітником" і зазначала, що в останні роки вони не спілкувалися.

Цікаво, але через свого батька, Поля Годара, режисер був пов'язаний родинними зв'язками з колишнім президентом Перу — Педро Пабло Кучинськи.

А коли Мішель Азанавічус зняв у 2017 році фільм "Грозний" про Годара, метр назвав це "дуже дурною ідеєю".

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо, зірка культового фільму Годара "На останньому подиху", помер у 2021 році у 88 років.