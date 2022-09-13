Принцесса Бельгии Мария Лаура вышла замуж (фото)

Сначала пара расписалась в ратуше, а затем обвенчалась в Брюссельском соборе.

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Несмотря на смерть британской королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, племянница короля Бельгии Мария Лаура не стала переносить свою свадьбу с банкиром британско-французского происхождения Уильямом Изви, и вышла за него замуж на прошлых выходных. Фото с торжества облетели Сеть только сейчас, позволив в деталях рассмотреть подробности королевского торжества.

Свадьба состоялась в Брюсселе. Сначала принцесса и ее возлюбленный расписались в Харлемской ратуше на гражданской церемонии. Туда невеста приехала в очень необычном наряде. Она надела винтажное мини-платье цвета слоновой кости от Prada в стиле 60-ых годов с небольшими складками, подобрав под него туфли от Gucci в тон. В руках принцесса держала небольшой букет, а ее волосы были собраны на затылке в массивный пучок. В качестве аксессуаров Мария Лаура надела жемчужные серьги.

[ + – ] Мария Лаура и Уильям Изви на гражданской церемонии бракосочетания Фото: Getty

Изви прибыл на церемонию в элегантном темно-синем костюме-тройке и лакированных темных туфлях.

На гражданской церемонии, которая длилась 20 минут, присутствовало около 35 гостей. Среди них были принцесса Дельфина, ее муж Джим О'Хара, родители, брат, сестра и бабушка жениха Уильяма Изви, принц Лоран и принцесса Клэр и их дети, принцы Николя и Аймерик и принцесса Луиза, принцесса Астрид и ее семья, король Альберт. и королева Паола и глава государства Бельгии король Филипп и его жена королева Матильда.

После гражданской росписи пара обвенчалась в Брюссельском соборе. Туда принцесса уже приехала при полном параде, как и подобает королевской особе. Невеста надела роскошное подвенечное платье из атласного шелка от Vivienne Westwood с длинным шлейфом и открытыми плечами.

По словам пресс-секретаря жениха и невесты Эрве Верхузеля, платье было вдохновлено историей: корсет и декольте – модой XVIII века, а ткань, которая ниспадает на плечи, драпируется и ниспадает с бедер, отсылает к древнегреческим статуям.

На голове у Марии Лауры красовалась бриллиантовая тиара Savoy-Aosta с цветочными мотивами и изящными завитками, история которой восходит к началу XX века, а завершала ансамбль белоснежная фата.

Уильям же предпочел для венчания черный классический фрак с голубым жилетом, серыми брюками и розовым галстуком.

Напомним, о будущей свадьбе пары стало известно еще в июне. Принцесса живет в Лондоне, где и познакомилась со своим будущим мужем.