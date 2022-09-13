Принцеса Бельгії Марія Лаура вийшла заміж (фото)

Спочатку пара розписалася в ратуші, а потім повінчалась у Брюссельському соборі.

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Попри смерть британської королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня у віці 96 років, племінниця короля Бельгії Марія Лаура не стала переносити своє весілля з банкіром британсько-французького походження Вільямом Ізві, і вийшла за нього заміж минулих вихідних. Фото з урочистостей облетіли мережу тільки зараз, дозволивши детально розглянути подробиці королівської урочистості.

Весілля відбулося у Брюсселі. Спочатку принцеса та її коханий розписалися у Гарлемській ратуші на цивільній церемонії. Туди наречена приїхала у дуже незвичайному вбранні. Вона одягла вінтажну мінісукню кольору слонової кістки від Prada в стилі 60-х років з невеликими складками, підібравши під неї туфлі від Gucci в тон. У руках принцеса тримала невеликий букет, а її волосся зібране на потилиці в масивний пучок. Як аксесуари Марія Лаура одягла перлинні сережки.

[ + – ] Марія Лаура та Вільям Ізві на цивільній церемонії одруження Фото: татуировки

Ізві прибув на церемонію в елегантному темно-синьому костюмі-трійці та лакованих темних туфлях.

На цивільній церемонії, яка тривала 20 хвилин, було близько 35 гостей. Серед них були принцеса Дельфіна, її чоловік Джим О'Хара, батьки, брат, сестра та бабуся нареченого Вільяма Ізві, принц Лоран, принцеса Клер та їхні діти, принци Ніколя, Аймерік та принцеса Луїза, принцеса Астрід та її родина, король Альберт і королева Паола та глава держави Бельгії король Філіп та його дружина королева Матильда.

Після цивільного розпису пара повінчалася у Брюссельському соборі. Туди принцеса вже приїхала при повному параді, як і личить королівській особі. Наречена одягла розкішну вінчальну сукню з атласного шовку від Vivienne Westwood з довгим шлейфом та відкритими плечима.

За словами прессекретаря нареченого та нареченої Ерве Верхузеля, сукня натхненна історією: корсет та декольте — модою XVIII століття, а тканина, яка спадає на плечі, драпірується та спадає зі стегон, відсилає до давньогрецьких статуй.

На голові у Марії Лаури красувалася діамантова тіара Savoy-Aosta з квітковими мотивами та витонченими завитками, історія якої сягає початку XX століття, а завершувала ансамбль біла фата.

Вільям же вибрав для вінчання чорний класичний фрак з блакитним жилетом, сірими брюками і рожевою краваткою.

Нагадаємо, про майбутнє весілля пари стало відомо ще у червні. Принцеса живе у Лондоні, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком.