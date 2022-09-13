Королева-консорт Камилла надела особенную брошь на прощание с королевой Елизаветой II

Бриллиантовую брошь в виде веточек чертополоха, символа Шотландии, королева подарила Камилле несколько лет назад

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Королева-консорт Камилла, супруга нового короля Великобритании, отдала дань уважения покойной свекрови, надев ее подарок на бдение в Эдинбургском соборе святого Джайлза. Об этом пишет People.

Бриллиантовую брошь в виде двух веточек чертополоха королева подарила Камилле несколько лет назад. Чертополох – символ Шотландии, так что выбор именно этой броши был наиболее уместным в этот печальный день.

И таким образом 75-летняя Камилла отдала дань уважения королеве Елизавете II. Также таблоиды подметили, что на ней был тот же траурный наряд, что она надевала на похороны принца Филиппа в апреле 2021 года.

[ + – ] Королева-консорт Камилла надела брошь, подаренную покойной королевой Фото: Getty Images

Королева-консорт во время бдения у гроба сопровождала своего супруга, короля Карла III (или Чарльза III, согласно английской традиции), его сестру, принцессу Анну, и братьев – принца Эндрю и принца Эдварда.

Камилла, которая в начале отношений с принцем Чарльзом, была часто критикуема за то, что заняла место принцессы Дианы, стала королевой-консортом именно благодаря Елизавете. Та сделала официальное заявление в феврале 2022 года, объявив, что герцогиня Корнуолльская станет королевой-консортом и никак иначе.

Сегодня королева совершит свое последнее путешествие в Лондон.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, кто из монархов и мировых лидеров уже подтвердил свой приезд на похороны королевы Елизаветы II. Пока неясна только ситуация с Индией и Китаем – в этих странах ответ пока не дали. А российского президента Владимира Путина вовсе не пригласили, равно, как и Александра Лукашенко.

Это прибудет японский император с супругой и премьер-министром. И обязательно будет король Испании, который в трогательном трибьюте покойной королеве назвал ее "любимой тетей Лилибет".