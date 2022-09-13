Королева-консорт Камілла одягла особливу брошку на прощання з королевою Єлизаветою II

Діамантову брошку у вигляді гілочок будяка, символу Шотландії, королева подарувала Каміллі кілька років тому.

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Королева-консорт Камілла, дружина нового короля Великобританії, віддала шану покійній свекрусі, одягнувши її подарунок на бдіння в Единбурзькому соборі святого Джайлза. Про це пише People.

Діамантову брошку у вигляді двох гілочок будяка королева подарувала Каміллі кілька років тому. Чортополох — символ Шотландії, тому вибір саме цієї брошки був найдоречнішим цього сумного дня.

І так 75-річна Камілла віддала шану королеві Єлизаветі II. Також таблоїди зауважили, що на ній було те ж жалобне вбрання, яке вона одягала на похорон принца Філіпа у квітні 2021 року.

[ + – ] Королева-консорт Камілла одягла брошку, подаровану покійною королевою Фото: Getty Images

Королева-консорт під час бдіння біля труни супроводжувала свого чоловіка, короля Карла III (або Чарльза III, згідно з англійською традицією), його сестру, принцесу Анну, та братів — принца Ендрю та принца Едварда.

Камілла, яку на початку стосунків із принцом Чарльзом часто критикували за те, що вона посіла місце принцеси Діани, стала королевою-консортом саме завдяки Єлизаветі. Та зробила офіційну заяву в лютому 2022 року, оголосивши, що герцогиня Корнуольська стане королевою-консортом і ніяк інакше.

Сьогодні королева здійснить свою останню подорож у Лондон.

Раніше в Букінгемському палаці повідомили, хто з монархів і світових лідерів уже підтвердив свій приїзд на похорон королеви Єлизавети II. Поки що незрозуміла лише ситуація з Індією та Китаєм — у цих країнах відповіді поки що не дали. А російського президента Володимира Путіна зовсім не запросили, як і Олександра Лукашенка.

Також прибуде японський імператор із дружиною та прем'єр-міністром. І обов'язково буде король Іспанії, який у зворушливому триб'юті покійній королеві назвав її "улюбленою тіткою Лілібет".