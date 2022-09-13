Дженнифер Энистон купила дом Опры Уинфри и стала соседкой принца Гарри

Небольшой "фермерский" дом Опры обошелся Энистон в почти 15 миллионов долларов

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Дженнифер Энистон стала соседкой принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, Калифорния. Она приобрела дом у Опры Уинфри. Об этом пишет Dirt.

Сама Опра Уинфри приобрела дом год назад за 10 миллионов долларов, Энистон его купила за 14,8 миллионов долларов, так что известная телеведущая оказалась даже в небольшом выигрыше.

[ + – ] Новый дом Дженнифер Энистон Фото: Google

Дом с видом на океан был построен в 1998 году. С террас открывается "живописный вид" на океан и горы, также тут расположены ландшафтные сады и парковка на 15 машин. И все это расположено в очень уединенном месте. К новому дому Энистон ведет одна дорога, закрытая для общественного движения, усаженная дубами по обочинам.

Таким образом Дженнифер Энистон пополнила число знаменитостей, которые живут в Монтесито. Ее соседями стали Гвинет Пэлтроу, Эллен Дедженерес, Роб Лоу, Ариана Гранде и другие звезды. Ну и, конечно, самые знаменитые новоселы Монтесито: принц Гарри и Меган Маркл.

[ + – ] Новый дом Дженнифер Энистон Фото: Google

Впрочем, это, конечно, не единственный дом Энистон. У нее есть прекрасный особняк в Бель-Эйр в Лос-Анджелесе, который раньше принадлежал знаменитому трубачу Куинси Джонсу. А также особняк в Беверли-Хиллз, который ей на 50-летие в 2019 году ей подарил бывший муж Брэд Питт.

После расставания с Питтом Энистон очень жалела, что не выкупила дом, в котором они жили вместе, поэтому он решил сделать ей сюрприз: полностью выкупил дом и оформил право собственности на актрису.

[ + – ] Дженнифер Энистон в своем доме в Бель-Эйр Фото: Architectural Digest

Известно, что состояние Дженнифер Энистон, звезды сериалов "Друзья" и "Утреннее шоу", составляет 320 миллионов долларов, так что она может купить еще немало ценной недвижимости.

Напомним, ранее стало известно, что брак Энистон и Брэда Питта распался во многом благодаря Анджелине Джоли. Джоли специально наняла папарацци, чтобы те сняли ее и Питта с ее приемным сыном Мэддоксом на пляже в Кении. Фото увидела Дженнифер Энистон и, конечно, подала на развод.