Дженніфер Еністон купила будинок Опри Вінфрі та стала сусідкою принца Гаррі

Невеликий "фермерський" будинок Опри обійшовся Еністон майже в 15 мільйонів доларів.

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Дженніфер Еністон стала сусідкою принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто, що в Каліфорнії. Вона придбала будинок в Опри Вінфрі. Про це пише Dirt.

Сама Опра Вінфрі придбала будинок рік тому за 10 мільйонів доларів, Еністон його купила за 14,8 мільйона доларів, тож відома телеведуча виявилася навіть у невеликому виграші.

[ + – ] Новий будинок Дженніфер Еністон Фото: Google

Будинок із видом на океан був збудований у 1998 році. З терас відкривається "мальовничий краєвид" на океан і гори, також тут розташовані ландшафтні сади та паркування на 15 машин. І все це розташоване в дуже відокремленому місці. До нового будинку Еністон веде одна дорога, закрита для громадського руху, з висадженими дубами на узбіччі.

Так Дженніфер Еністон поповнила кількість знаменитостей, які живуть у Монтесіто. Її сусідами стали Гвінет Пелтроу, Еллен Дедженерес, Роб Лоу, Аріана Гранде й інші зірки. Ну і, звичайно, найзнаменитіші новосели Монтесіто — принц Гаррі та Меган Маркл.

[ + – ] Новий будинок Дженніфер Еністон Фото: Google

Утім, це, звісно, не єдиний будинок Еністон. Вона має прекрасний маєток у Бель-Ейр у Лос-Анджелесі, який раніше належав знаменитому трубачу Квінсі Джонсу. А також маєток у Беверлі-Гіллз, який їй на 50-річчя у 2019 році подарував колишній чоловік Бред Пітт.

Після розлучення з Піттом Еністон дуже шкодувала, що не викупила будинок, де вони жили разом, тому він вирішив зробити їй сюрприз: повністю викупив будинок і оформив право власності на акторку.

[ + – ] Дженніфер Еністон у своєму будинку в Бель-Ейр Фото: Architectural Digest

Відомо, що статки Дженніфер Еністон, зірки серіалів "Друзі" і "Ранкове шоу", становить 320 мільйонів доларів, так що вона може купити ще чимало цінної нерухомості.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що шлюб Еністон і Бреда Пітта розпався багато в чому завдяки Анджеліні Джолі. Джолі спеціально найняла папараці, щоб ті зняли її та Пітта з її прийомним сином Меддоксом на пляжі в Кенії. Фото побачила Дженніфер Еністон і, звісно, подала на розлучення.