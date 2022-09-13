Жан-Люк Годар ушел из жизни добровольно, благодаря эвтаназии

Легендарному режиссеру был 91 год, по словам его жены, он был "истощен"

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Знаменитый режиссер Жан-Люк Годар, скончавшийся в 91 год, ушел из жизни добровольно, благодаря эвтаназии, которая официально разрешена в Швейцарии. Об этом пишет Liberation.

Об этом решении режиссера сообщили его продюсеры и его супруга Анн-Мари Мьевиль. Они подтвердили, что Жан-Люк Годар скончался "мирно, в своем доме, в окружении своих близких".

В последние годы Годар жил затворником в городке Роль на берегу Женевского озера в Швейцарии.

"Он не был болен, он просто был истощен", — уточнил одним из родственников Годара, общаясь с журналистами.

"Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы оно стало известно", — сообщил источник, близкий к покойному.

Жан-Люк Годар часто рассуждал на тему самоубийства. Кинокритик Жан-Люк Дуэн в фильме "Жан-Люк Годар" говорил, что режиссер был буквально "очарован самоубийством". Он также рассказывал, что во время съемок фильма "Женщина есть женщина" в 1961 году Годар поссорился с актрисой и своей возлюбленной Анной Кариной и перерезал себе вены бритвой, которую носил с собой в бумажнике.

Во время Каннского фестиваля в 2014 году, беседуя с журналистом, мэтр сказал, что "не стремится тянуться за жизнью из последних сил". "Если я буду слишком болен, я не хочу, чтобы меня возили в коляске", — резюмировал режиссер.

Напомним, в Швейцарии разрешено ассистированное самоубийство. Предоставление средств для совершения самоубийства является законным, при условии, что действие, непосредственно приводящее к смерти, совершается самим желающим умереть. Услуги организаций, занимающихся эвтаназией, также используются иностранцами. Преступным является "подстрекательство или содействие самоубийству из корыстных побуждений". В стране действуют несколько частных организаций, занимающихся эвтаназией: Exit, Dignitas и Life Circle.

Напомним, Жан-Люк Годар скончался в возрасте 91 года. Он был одним из основоположников французской "новой волны".