Жан-Люк Годар пішов із життя добровільно завдяки евтаназії

Легендарному режисеру був 91 рік, за словами його дружини, він був "виснажений".

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Знаменитий режисер Жан-Люк Годар, який помер у 91 рік, пішов із життя добровільно завдяки евтаназії, офіційно дозволеній у Швейцарії. Про це пише Liberation.

Про це рішення режисера повідомили його продюсери та його дружина Анн-Марі М'євіль. Вони підтвердили, що Жан-Люк Годар помер "мирно, у своїй оселі, в оточенні своїх близьких".

В останні роки Годар жив затворником у містечку Роль на березі Женевського озера у Швейцарії.

"Він не був хворий, він просто був виснажений", — уточнив один із родичів Годара, спілкуючись із журналістами.

"Тому він ухвалив рішення покінчити з цим. Це було його рішення, і йому було важливо, щоб воно стало відоме", — повідомило джерело, близьке до покійного.

Жан-Люк Годар часто міркував на тему самогубства. Кінокритик Жан-Люк Дуен у фільмі "Жан-Люк Годар" говорив, що режисер був буквально "зачарований самогубством". Він також розповідав, що під час зйомок фільму "Жінка є жінка" в 1961 році Годар посварився з акторкою та своєю коханою Анною Каріною та перерізав собі вени бритвою, яку носив із собою в гаманці.

Під час Каннського фестивалю у 2014 році, розмовляючи з журналістом, метр сказав, що "не прагне тягтися за життям з останніх сил". "Якщо я надто хворий, я не хочу, щоб мене возили в колясці", — резюмував режисер.

Нагадаємо, у Швейцарії дозволене асистоване самогубство. Надання коштів для скоєння самогубства є законним, за умови, що дія, яка безпосередньо призводить до смерті, здійснюється самим охочим померти. Послуги організацій, що займаються евтаназією, також використовують іноземці. Злочинним є "підбурювання чи сприяння до самогубства з корисливих спонукань". У країні діють кілька приватних організацій, які займаються евтаназією: Exit, Dignitas і Life Circle.

Нагадаємо, Жан-Люк Годар помер у віці 91 року. Він був одним із основоположників французької "нової хвилі".