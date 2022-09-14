Электрик из Великобритании стал королем острова со старинным замком (фото, видео)

Аарон обошел 200 претендентов со всего мира.

Related video

33-летний Аарон Сандерсон, руководитель группы электриков в BAE Systems Submarines из Уолни-Айленда, Барроу-ин-Фернесс (промышленный и портовый город в Англии, в графстве Камбрия) стал королем крохотного острова Пил с единственной гостиницей и старинным замком, обойдя 200 претендентов со всего мира на этот пост, пишет The Mirror.

Еще в начале года он подал заявку на участие в конкурсе на право стать владельцем гостиницы "Шип Инн" на острове Пил, который находится в полумиле от побережья Фернесс в Камбрии.

Городской совет Барроу, руководивший процессом, объявил о необычной "вакансии" в декабре 2021 года, вызвав интерес почти 200 претендентов со всего мира. В обязанности монарха входит управление знаменитой гостиницей "Шип инн", которая, как считается, появилась более 300 лет назад, и поддержание порядка на острове в течение десяти лет. На острове также есть руины 900-летнего замка, роща и восемь частных коттеджей.

По словам британца, он когда не думал, что его изберут королем, но новая роль ему понравилась.

"Был период в несколько месяцев, когда я думал: "Вот черт, у меня только что появился остров. Что я сделал?" Зато теперь по утрам сижу на пороге с кружкой пива, и это похоже на мой личный райский уголок", – признался Сандерсон.

Несмотря на огромную конкуренцию за эту должность, тесные связи с островом сделали Сандерсона идеальным кандидатом.

"Я был здесь в кемпинге, когда был ребенком, и я был постоянным посетителем этого места в течение такого долгого времени – сколько себя помню", – признался он.

На церемонии "коронации" Сандерсона облили пивом, а затем он надел шлем и сел на трон из пивной бочки на глазах у сотен гостей. Предыдущий монарх, Род Скарр, благословил человека с мечом на власть. Теперь Сандерсон имеет право посвятить в рыцари тех, кто принес пользу острову.

Традиция выбирать короля острова Пил зародилась в первой половине XIX века.

Форт был построен монахами аббатства Фернесс, которые обосновались на острове в XII веке. Но теперь туристы могут разбить палатку на острове за 5 фунтов стерлингов за ночь.

Добраться до острова можно на пароме, который занимает 15 минут, или пешком во время отлива. Сандерсон признался, что из-за этого вести бизнес не так просто, ведь нужно точно планировать все перевозки. К тому же ему, как монарху, необходимо заботиться не только о посетителях таверны, но и о других обитателях его владений.

Напомним, на роскошном острове на Мальдивах объявили конкурс на замещение вакансии продавца книг.