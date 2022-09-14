Електрик із Великобританії став королем острова зі старовинним замком (фото, відео)

Аарон обійшов 200 претендентів із усього світу.

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33-річний Аарон Сандерсон, керівник групи електриків у BAE Systems Submarines із Волні-Айленда, Барроу-ін-Фернесс (промислове та портове місто в Англії, графстві Камбрія) став королем крихітного острова Піл із єдиним готелем і старовинним замком, обійшовши 200 претендентів із усього світу на цю посаду, пише The Mirror.

Ще на початку року він подав заявку на участь у конкурсі на право стати власником готелю "Шип Інн" на острові Піл, який розташований за пів милі від узбережжя Фернесс у Камбрії.

Міська рада Барроу, яка керувала процесом, оголосила про незвичайну "вакансію" в грудні 2021 року, викликавши інтерес майже 200 претендентів із усього світу. До обов'язків монарха входить управління знаменитим готелем "Шип інн", який, як вважається, з'явився понад 300 років тому, і підтримання порядку на острові протягом десяти років. На острові також є руїни 900-річного замку, гай і вісім приватних котеджів.

За словами британця, він ніколи не думав, що його оберуть королем, але нова роль йому сподобалася.

"Був період у кілька місяців, коли я думав: "От чорт, у мене щойно з'явився острів. Що я зробив? "Зате тепер вранці сиджу на порозі з кухлем пива, і це схоже на мій особистий райський куточок", — зізнався Сандерсон.

Незважаючи на величезну конкуренцію за цю посаду, тісні зв'язки з островом зробили Сандерсона ідеальним кандидатом.

"Я був тут у кемпінгу, коли був дитиною, і я був постійним відвідувачем цього місця протягом такого довгого часу — скільки пам'ятаю себе", — зізнався він.

На церемонії "коронації" Сандерсона облили пивом, а потім він одягнув шолом і сів на трон із пивної бочки на очах у сотень гостей. Попередній монарх Род Скарр благословив людину з мечем на владу. Тепер Сандерсон має право висвятити в лицарі тих, хто приніс користь острову.

Традиція обирати короля острова Піл зародилася першій половині ХІХ століття.

Форт був побудований ченцями абатства Фернес, які влаштувалися на острові в XII столітті. Але тепер туристи можуть розбити намет на острові за 5 фунтів стерлінгів за ніч.

Дістатися до острова можна на поромі, що займає 15 хвилин, або пішки під час відливу. Сандерсон зізнався, що вести бізнес не так просто, адже потрібно точно планувати всі перевезення. До того ж йому як монарху потрібно дбати не лише про відвідувачів таверни, а й про інших мешканців його володінь.

Нагадаємо, що на розкішному острові на Мальдівах оголосили конкурс на заміщення вакансії продавця книг.