Топ-модель Аня Рубик опубликовала чересчур откровенные фото в Instagram

Рядом с Аней позировала ее давняя подруга Мэри Комаса.

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Топ-модель, амбасадор бренда Saint Laurent, Аня Рубик поделилась совместными обнаженными фотографиями с популярной в Польше певицей Мэри Комасой.

Очень смелые кадры девушка опубликовала в своем Instagram с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей и подписала "Назад к природе". Подписчики, безусловно, оценили откровенность кадров и засыпали девушку восторженными комментариями.

Девушек связывает не только сотрудничество в профессиональной сфере, но и крепкая многолетняя дружба. Мэри Комаса и Аня Рубик познакомились на съемках фотосессии для журнала "25". С того момента звезды очень сблизились.

[ + – ] Аня Рубик и Мэри Комаса

Стоит отметить, что Аня Рубик активно транслирует жизнь в социальных сетях: будь-то эффектные фотосессии или встречи с друзьями. На этот раз модель представила себя во всей красе с подругой Мэри Комасой. Поклонники Ани задаются вопросом, чего же ожидать от девушки дальше.

Ранее мы рассказывали о том, что американская plus-size-модель Эшли Грэм поделилась с 13 миллионами своих подписчиков в соцсети рассуждениями на тему любви к своему телу, опубликовав серию фото неидеальных с точки зрения модной индустрии женских тел. В карусели она разместила и собственный снимок, где позирует обнаженной.