Топмодель Аня Рубік опублікувала надто відверті фото в Instagram
Поруч з Анею позувала її давня подруга Мері Комаса.
Топмодель, амбасадорка бренду Saint Laurent, Аня Рубік поділилася спільними оголеними фотографіями із популярною у Польщі співачкою Мері Комаса.
Дуже сміливі кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram з аудиторією 1,5 мільйона користувачів і підписала "Назад до природи". Підписники, безумовно, оцінили відвертість кадрів та засипали дівчину захопленими коментарями.
Дівчат пов'язує не лише співпрацю у професійній сфері, а й міцна багаторічна дружба. Мері Комаса та Аня Рубік познайомилися на зйомках фотосесії для журналу "25". Відтоді зірки дуже зблизилися.
Варто зазначити, що Аня Рубик активно транслює життя у соціальних мережах: чи то ефектні фотосесії, чи зустрічі з друзями. Цього разу модель представила себе у всій красі з подругою Мері Комаса. Шанувальники Ані задумуються, чого чекати від дівчини далі.
Раніше ми розповідали про те, що американська plus-size-модель Ешлі Грем поділилася з 13 мільйонами своїх підписників у соцмережі роздумами на тему любові до свого тіла, опублікувавши серію фото неідеальних з погляду модної індустрії жіночих тіл. У каруселі вона розмістила і власний знімок, де позує оголеною.