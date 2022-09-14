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Стиль життя

Топмодель Аня Рубік опублікувала надто відверті фото в Instagram

Аня Рубік, модель, селфі, обличчя Saint Laurent
Фото: Instagram anja_rubik | Аня Рубік

Поруч з Анею позувала її давня подруга Мері Комаса.

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Топмодель, амбасадорка бренду Saint Laurent, Аня Рубік поділилася спільними оголеними фотографіями із популярною у Польщі співачкою Мері Комаса.

Дуже сміливі кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram з аудиторією 1,5 мільйона користувачів і підписала "Назад до природи". Підписники, безумовно, оцінили відвертість кадрів та засипали дівчину захопленими коментарями.

Дівчат пов'язує не лише співпрацю у професійній сфері, а й міцна багаторічна дружба. Мері Комаса та Аня Рубік познайомилися на зйомках фотосесії для журналу "25". Відтоді зірки дуже зблизилися.

Аня Рубік та Мері Комаса

Варто зазначити, що Аня Рубик активно транслює життя у соціальних мережах: чи то ефектні фотосесії, чи зустрічі з друзями. Цього разу модель представила себе у всій красі з подругою Мері Комаса. Шанувальники Ані задумуються, чого чекати від дівчини далі.

Раніше ми розповідали про те, що американська plus-size-модель Ешлі Грем поділилася з 13 мільйонами своїх підписників у соцмережі роздумами на тему любові до свого тіла, опублікувавши серію фото неідеальних з погляду модної індустрії жіночих тіл. У каруселі вона розмістила і власний знімок, де позує оголеною.