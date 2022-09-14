Топмодель Аня Рубік опублікувала надто відверті фото в Instagram

Поруч з Анею позувала її давня подруга Мері Комаса.

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Топмодель, амбасадорка бренду Saint Laurent, Аня Рубік поділилася спільними оголеними фотографіями із популярною у Польщі співачкою Мері Комаса.

Дуже сміливі кадри дівчина опублікувала у своєму Instagram з аудиторією 1,5 мільйона користувачів і підписала "Назад до природи". Підписники, безумовно, оцінили відвертість кадрів та засипали дівчину захопленими коментарями.

Дівчат пов'язує не лише співпрацю у професійній сфері, а й міцна багаторічна дружба. Мері Комаса та Аня Рубік познайомилися на зйомках фотосесії для журналу "25". Відтоді зірки дуже зблизилися.

[ + – ] Аня Рубік та Мері Комаса

Варто зазначити, що Аня Рубик активно транслює життя у соціальних мережах: чи то ефектні фотосесії, чи зустрічі з друзями. Цього разу модель представила себе у всій красі з подругою Мері Комаса. Шанувальники Ані задумуються, чого чекати від дівчини далі.

Раніше ми розповідали про те, що американська plus-size-модель Ешлі Грем поділилася з 13 мільйонами своїх підписників у соцмережі роздумами на тему любові до свого тіла, опублікувавши серію фото неідеальних з погляду модної індустрії жіночих тіл. У каруселі вона розмістила і власний знімок, де позує оголеною.