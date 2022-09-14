Награда Аманды Сейфрид довела ее дочь Нину до слез

Актриса получила "Эмми" в номинации "Лучшая женская роль".

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В начале неделе в Лос-Анджелесе состоялась одна из самых важных и значимых премий в сфере телевидения "Эмми". Одной из победителей премии стала актриса Аманда Сейфрид.

На ковровой дорожке знаменитость появилась в шикарном приталенном платье з весенне-летней коллекции 2022 бренда Armani и украшениях Сartier.

В честь мероприятия Аманда разрешила своей пятилетней дочери Нине лечь спать позже, чтобы посмотреть церемонию награждения. Дочь растерялась, когда актриса обратилась к ней со сцены, получив награду в номинации "Лучшая женская роль".

Вскоре Аманда поделилась впечатлениями с репортерами:

"Моя дочь плакала, потому что была сбита с толку, когда я обратилась к ней с телевизора".

Аманда Сейфрид получила награду за работу в мини-сериале "Выбывшая". Он основан на одноименном подкасте Ребекки Джарвис и рассказывает о взлете и падении Элизабет Холмс – самой молодой женщины-миллиардера в мире. В 19 лет она сновала стартап Theranos, который обещал совершить революцию в сфере здравоохранения и выпустить устройства для мгновенного анализа крови. Ей удалось собрать на разработку более 700 миллионов долларов, а инвесторы оценивали стартап в девять миллиардов долларов. Позже выяснилось, что обещания Theranos были лживыми, и Холмс обвинили в мошенничестве. В январе девушку признали виновной.

Напомним, Аманда Сейфрид снялась в блузе от известного украинского бренда.