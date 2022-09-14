Нагорода Аманди Сайфред довела її доньку Ніну до сліз

Акторка отримала "Еммі" у номінації "Найкраща жіноча роль".

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На початку тижня у Лос-Анджелесі відбулася одна з найважливіших та найзначніших премій у сфері телебачення "Еммі". Однією з переможців премії стала акторка Аманда Сайфред.

На килимовій доріжці знаменитість з'явилася в шикарній приталеній сукні з весняно-літньої колекції 2022 року бренду Armani та прикрасах Сartier.

На честь заходу Аманда дозволила своїй п'ятирічній дочці Ніні лягти спати пізніше, щоб переглянути церемонію нагородження. Донька розгубилася, коли акторка звернулася до неї зі сцени, здобувши нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль".

Незабаром Аманда поділилася враженнями із репортерами:

"Моя дочка плакала, тому що була спантеличена, коли я звернулася до неї з телевізора".

Аманда Сайфред отримала нагороду за роботу у мінісеріалі "Вибула". Він заснований на однойменному подкасті Ребекки Джарвіс і розповідає про зліт і падіння Елізабет Голмс — наймолодшої жінки-мільярдера у світі. У 19 років вона заснувала стартап Theranos, який обіцяв здійснити революцію у сфері охорони здоров'я та випустити пристрої для миттєвого аналізу крові. Їй вдалося зібрати на розробку понад 700 мільйонів доларів, а інвестори оцінювали стартап дев'ять мільярдів доларів. Пізніше з'ясувалося, що обіцянки Theranos були брехливими, і Голмс звинуватили у шахрайстві. У січні дівчину визнали винною.

Нагадаємо, Аманда Сайфред знялася у блузі від відомого українського бренду.