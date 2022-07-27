Аманда Сайфред знялася для Los Angeles Times у сорочці зі слідами помади від українського бренду

Знаменитість приміряла культову річ від дизайнерки Олени Буреніної.

36-річна американська акторка Аманда Сайфред дала інтерв'ю авторитетному виданню Los Angeles Times, де розповіла також про свою нову роль у серіалі "Вибула" (The Dropout), що вийшов на сервісі Hulu. Для фотосесії, яка передувала бесіді, знаменитість з'явилася в речах із нової капсульної колекції українського бренду Elena Burenina.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Особливу увагу на чорно-білих знімках привертала біла сорочка зі слідом від помади на комірі. Це — одна зі знакових речей із колекції бренду The Kiss, яка створювалася для шоуруму на New York Fashion Week. На акторці — коротка чорна спідниця та босоніжки на платформі.

Знімав зірку відомий фотограф Девін Ялкін.

Фото: Los Angeles Times/Devin Oktar Yalkin

За словами Буреніної, для зйомки з Амандою речі в українського бренду попросила стилістка Віолетта Малахова, яка зараз працює у США. У такий спосіб вона вирішила підтримати вітчизняних дизайнерів.

Серіал "Вибула" заснований на однойменному подкасті Ребекки Джарвіс і має реальну історію. Він розповідає про зліт і падіння Елізабет Голмс — наймолодшої жінки-мільярдерки у світі. У 19 років вона заснувала стартап Theranos, який обіцяв здійснити революцію у сфері охорони здоров'я та випустити пристрої для миттєвого аналізу крові. Їй вдалося зібрати на розробку понад 700 мільйонів доларів, а інвестори оцінювали стартап у дев'ять мільярдів доларів. Пізніше з'ясувалося, що обіцянки Theranos були брехливими, і Голмс звинуватили у шахрайстві. У січні дівчину визнали винною.

Роль Елізабет спочатку мала виконати Кейт Маккінон, але в лютому вона вибула із серіалу. І на її місце прийшла Аманда. Для ролі Сайфред довелося попрацювати над поглядом, зробивши його порожнім баритоном, який у героїні досить моторошний, а також навчитися танцювати і рухатися максимально ніяково.

"Прикидатися кимось іншим з іншою манерою говорити, самовиражатися і навіть ходити — це так захопливо. Це просто страшенно весело", — зізналася Аманда.

За словами акторки, вона була в захваті від роботи, але не очікувала, що серіал стане настільки популярним.

Зазначимо, що закордонні зірки все частіше з'являються на заходах у речах українських дизайнерів. Наприклад, у любові до майстрів з України помічена Мей Маск, мати мільярдера та бізнесмена Ілона Маска. Вона із задоволенням носить вишиті сукні, ділові костюми та жіночні пальта від низки вітчизняних марок.

Супермодель Белла Хадід була помічена в ансамблі з колекції осінь-зима 2022 року BEVZA, що складається з короткого топа-конверта з довгими рукавами та чорних вільних штанів зі штучної шкіри.

Знаменитості також оцінили головні убори від Руслана Багінського. Кепі та панами від нього є у Мадонни, Емілі Ратаковські, Періс Гілтон та багатьох інших.