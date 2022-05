Мей Маск з'явилася на вечірці в розкішній сукні від української дизайнерки (фото, відео)

Мама Ілона Маска не лише одягла сукню на важливий захід, а й назвала ім'я його творця, а також закликала підтримувати Україну.

74-річна модель та нутриціологиня Мей Маск веде дуже активне світське життя й у своєму віці буквально нарозхват. Не встигла вона знятися для Sports Illustrated у купальниках серед розкішної природи Беліза, як незабаром її помітили на вечірці Most Powerful People in Media, організованій виданням The Hollywood Reporter у центрі Манхеттену.

Для появи мама Ілона Маска обрала білу сукню-міді з воланами на рукавах від української дизайнерки Дар'ї Донець з нової колекції осінь-зима 2022-23. Образ вона доповнила білою сумкою Dior, блискучими босоніжками та прикрасами Chopard.

На своїй сторінці в соцмережі Маск опублікувала лист команди дизайнерки, де йдеться про те, що довелося пережити талановитій модельєрці, яка, передавши вбрання американці, так подякувала їй за підтримку України в ці важкі часи.

"Дизайнерка Дар'я Донець тікала від війни з двома спортивними костюмами й вважала за потрібне забрати колекцію. Тож донести до вас цей образ було справжнім квестом, адже у Києві навіть звичайні люди боялися виходити на вулицю. Наша команда відправила кілька штук у безпечне місце на Захід України. Звідти посилка вирушила до Литви, а з Литви відправлена до США, зараз дизайнерка тимчасово відвезла своїх маленьких дітей до Лісабона, але студія працює, і ми віримо, що скоро зможемо повернутися. Дуже дякую. Ми цінуємо вашу допомогу. Кожне слово про Україну і про наших сильних людей навіть у ніжній модній спільноті означає дуже багато!!! З найкращими та теплими побажаннями з України", — каже лист команди дизайнерки, яким поділилася місис Маск. Вона додала, що не може уявити себе в такій ситуації, і знову закликала світ підтримати Україну в її боротьбі за своє існування.

Що стосується самої сукні та її ідеї, то, за словами Донець, вона називається "Черепашка", а на її створення її надихнула картина Сандро Ботічеллі "Народження Венери".

"Я і подумати не могла наскільки символічною вона виявиться. Венера прекрасна і сумна, гнана Богом Західного Вітру — Зефіром, який тримає на руках богиню Флору і богиню Ору, бажаючи як би сховати її, накинувши плащ. Але разом вони несуть її до берега, щоб новонароджена ступила на землю. Кожен з нас зараз схожа на Венеру, і нехай вітер, який розносить нас по Світу, виявиться попутним. Мушля, що подарувала життя і символізує жіноче начало — це наш дім, який назавжди залишиться в серці", — написала авторка.

Донець не приховувала радості від того, що в її сукні одна з найвідоміших жінок планети виблискувала на такому престижному заході. Щобільше, Мей Маск озвучила ім'я тієї, хто створив її вбрання.

Вечірка "Найвпливовіші люди в медіа" цього року, організована A+E Networks, проведена у зв'язку з публікацією 10-го списку THR з 35 наймедійніших особистостей Нью-Йорка і пройшла вперше з 2019 року.

Нагадаємо, Мей Маск вже неодноразово вигулювала на публіці вбрання від українських дизайнерів. Це не тільки стильні костюми та пальта, а й вишиті сукні. Зокрема, вона дуже любить бренд Kris Maran.